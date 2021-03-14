近三個月210酒吧結業　員工中六弟要兼職打工幫養家　業界促復業

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-14 20:14

新冠疫情持續，第四波疫情以來更出現多個群組爆發，致使酒吧業復業無期。香港酒吧業協會主席錢雋永指疫情反覆已屬香港新常態，清零目標遙遙無期，而基層員工已無力支撐，他指只要能復業，酒吧業界願意無條件配合政府任何防疫措施。

有酒吧經理稱，停工數月來只能勉強依靠一半人工交房租，有時更要借用年邁父母積蓄維持生計。也有酒吧員工稱自己乃家中經濟支柱之一，現停業數月，家中環境困難，就讀中六的幼弟更需兼職幫補家計。

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結業加速 近3星期70間酒吧執笠

約80名酒吧業界人士今日( 14日）召開記者會，表達對酒吧連月來遭政府勒令停的不滿，並申訴困境。酒吧業協會主席錢雋永表示，酒吧業已出現第3輪結業潮，近3星期來有近70間酒吧結業，三個月來有超過210間酒吧結業，牽涉約1萬名員工。他批評政府官員「離地」，不管基層市民死活，日前他曾多次去信食環處，惟皆未獲任何回覆。

酒吧員工Yummy表示，她來自單親家庭，母親與她是家中經濟支柱，另有一中六幼弟需要供養，酒吧停業讓家中頓少一半收入。她指酒吧停業數月期間，自己也曾嘗試尋找兼職糊口，惟在疫情之下，不少行業都不願聘用兼職，只會聘請全職員工，讓她難以找到合適工作。Yummy續指，幼弟見家中環境艱難，臨近DSE之際仍到貨倉返通宵更做兼職幫補家計。她希望政府能聆聽基層聲音，盡快復業。

Yummy指，幼弟見家中環境艱難，臨近DSE之際仍到貨倉做兼職幫補家計。（黃舒慧攝)

酒吧經理向父母借錢渡日 業界要求復業

任職酒吧經理的阿謙則指，家中有年逾60歲的雙親需要供養，停業數月來公司「只出一半糧」，只夠用於房租，有時他更需向父母借錢渡日，「兩隻門牙爛咗都冇錢整」。

錢雋永表示，第四波疫情以來，接連出現跳舞、名潮食館、健身室等群組爆發，可見疫情反覆已是香港新常態，港府應面對現實，讓酒吧復業。他又指若能復業，酒吧業願遵守以下條件：要求顧客使用安心出行或填寫個人資料；要求員工每兩星期進行一次檢測；每日消毒場所；如有任何確診個案將關門七天消毒，並希望政府能給予每間酒吧50萬補貼，以繳交欠租。若政府繼續對酒吧業困境視若無睹，錢雋永指不排除會申請司法覆核。

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