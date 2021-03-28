新冠肺炎｜童軍總會昨辦訓練班活動兼晚宴　警方：未違反限聚令

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-28 23:40

新冠肺炎疫情持續，限聚令等措施仍未放寬。有報道指，香港童軍總會昨晚於於尖沙嘴香港童軍中心舉辦活動，並設晚宴，現場多人出席，被質疑違反限聚令，出席者包括曾「DQ」前香港眾志秘書長黃之鋒的九龍城民政事務專員蔡敏君。警方回覆表示，昨晚收到投訴後到現場了解，不過調查後未見有人違反限聚令，事件中無人被捕。據了解，由於現場屬於私人地方，性質如工作場所，故未有違反限聚令。

據《蘋果日報》報道，逾30名童軍人員，昨晚參與「第一屆行政人員高級訓練班」畢業活動，之後香港童軍總會又舉行畢業晚宴，出席者包括九龍城民政事務專員蔡敏君。在原訂的2020年立法會選舉中，蔡敏君曾決定取消黃之鋒的參選資格。

警方回覆表示，昨晚約7時45分接獲報案，指尖沙咀柯士甸道八號的香港童軍總會有多人聚集，懷疑違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），即限聚令。警方指，到埸調查後，未發現有人違法，無人被票控或被捕，事件列作投訴。

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蔡敏君透過政府新聞處回覆稱，昨晚以個人學員身份出席活動。她表示，訓練屬私人活動，所有參加者均是獲邀出席；並引述主辦方指，地點不屬於599章所指的公眾地方。她續指，由於疫情關係，主辦單位亦已採取適當的防疫措施，包括要求所有參加者作健康申報，進入會場前量度體溫、上課時佩戴口罩及使用酒精消毒用品等。