晚市堂食｜兆和街富都茶餐廳傳罰停晚市堂食　食環署曾罰78間食肆

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-23 21:21

食環署昨日（23日）巡查位於荃灣兆和街的一帶食肆，發現兩間食肆違反防疫條例並作出檢控，其中一間為「黃店」光榮冰室，另一間據悉是富都茶餐廳。光榮冰室的職員今日指，不了解當時情況；而富都茶餐廳則未有正面回應是否未獲准提供晚市，僅稱「食環話叫我哋每枱坐兩個咪兩個囉。」 食環署表示，由2月18日恢復晚市堂食後，共巡查超過 31,900 次，及向涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規定的餐飲處所負責人作出81宗檢控，涉及78間餐飲處所。

荃灣兆和街的光榮冰室門外貼出食環署的告示，指3月23日至25日由晚上6時起暫停晚市堂食。（麥凱茵攝）

食環署表示，昨日巡查位於荃灣兆和街的一帶食肆，期間發現兩間處所內有員工在製作食物時沒有佩戴口罩，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），已即時作出檢控。

但「光榮飲食」則在Facebook反駁，該名員工沒有戴口罩是因正在用膳，質疑食環署人員，是否可以戴口罩用膳。記者今日下午到過餐廳了解，門外張貼出食環署所發的公告，職員則指不清楚事發經過。

富都茶餐廳︰食環話叫我哋每枱坐兩個咪兩個囉

至於同街另一間涉事餐廳，據悉是光榮冰室附近的富都茶餐廳。記者曾向餐廳職員問到是否因違規被罰，一名女職員向記者說：「食環話叫我哋每枱坐兩個咪兩個囉」，但未有正面回應是否未獲准做晚市，「我哋都有送外賣。」

食環署補充，根據記錄，2月18日至3月22日期間，共巡查餐飲業務處所超過 31,900 次，及向涉嫌違反相關規例的食肆負責人提出81宗檢控，涉及78間食肆。有關負責人因沒有採取適用的感染控制措施（分別關於餐桌之間的距離或分隔、佩戴口罩、進行麻將耍樂活動、每一餐桌可容納的人數上限、下午10時後提供堂食，及未有安排員工每14天進行一次有關2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測）。

涉事食肆被執法人員發現違例後，須在翌日下午6時至及後一天的上午4時59分，停止提供堂食服務，及每桌限兩人，為期3天、7天或14天不等，以減低有關處所內的傳播風險。

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