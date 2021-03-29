食肆4月底前每小時換氣6次　須自費聘承辧商檢查　合格可張貼證明

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-29 11:06

新冠肺炎疫情未完，早前曾多次有餐廳爆發群組感染。食物及衞生局早前已宣布，規定全港餐廳要在4月30日或之前，將換氣量提升至最少每小時6次，或安裝合適的空氣淨化設備。 食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑表示，經數次與業界會面後，暫定要求食肆需要自行聘請通風承辦商檢視換氣量，若符合換氣量最少每小時6次的要求，要在4月30日前向食環署申請，屆時食肆可下載證明書，並能張貼在食肆門外。至於在4月30前未申請證明書的食肆能否營業，則仍要與業界商討。

尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」早前爆疫，專家視察後，發現餐廳鮮風量只得正常三分一。（資料圖片/余俊亮攝）

政府在三月成立工作小組，就落實堂食食肆座位間鮮風輸送量達每小時換氣6次等制訂具體指引。

源栢樑指，與業界開會後，現暫定食肆需自費聘請通風承辦商檢視換氣量。經承辦商視察後，若食肆通過要求，承辦商要在4月30日前向食環署申請，屆時食肆可下載證明書，以張貼在食肆門外。源栢樑說，小組已與香港註冊通風系統承建商協會會面，以了解業界人手是否足夠。

食物及衞生局早前宣布，規定全港餐廳要在4月30日或之前，將換氣量提升至最少每小時6次，或安裝合適的空氣淨化設備。（資料圖片/余俊亮攝）

空氣淨化設備貨量充足可供餐廳購買

根據最新規定，食肆若不能提升換氣量至最少每小時6次水平，便應安裝合適的空氣淨化設備。源說，小組曾與港九電器商聯會及各代表會面，了解市場上空氣淨化設備的貨量。他透露，現時市面有不少供應，數目以萬計，但至於能否滿足全港食肆的需求，則要視乎場地需要。

工作小組其中一項職責，是整合供應商提交的資料，並公布符合相關規格的空氣淨化設備，讓餐飲處所負責人及通風設備承辦商作為參考。源表示，小組已收到數百份申請，現正審視相關資料。

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