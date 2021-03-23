URSUS Fitness通風差釀爆發　專家：開大冷氣難補救　倡檢討換氣

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-23 16:48

西營盤健身室URSUS Fitness爆發群組感染，累計過百人確診，為本港新冠肺炎疫情爆發以來第二大群組，港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生署昨實地視察，發現健身室內完全無鮮風流轉，由於運動時人體每分鐘呼吸較平常多6至10倍，最終釀成爆發。 測量師學會前會長何鉅業指，舊式樓宇多不設中央空調系統，主要依賴自然通風，但部分身在其中的處所長開冷氣，因而門窗緊閉，空間變相密閉，形同URSUS Fitness情況，當中尤以健身室、美容院、宗教活動等毋須領牌、人流量大的場所尤其高危。他認為有必要探討及檢視其鮮風量要求，並提到即使「開大」冷氣亦無補於事，可考慮更換或增設獨立抽風機，但需顧及空間及外牆有否限制。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

西營盤健身室URSUS Fitness爆疫，群組截至昨日止累計147人染疫，當中涉及8名職員及93名顧客，昨實地視察的港大專家袁國勇表示，該健身室完全無鮮風流轉，令病毒積聚在空氣，在場人士做運動時，每分鐘呼吸較平常多6至10倍，遂引致空氣傳播，最終釀成爆發，他認為重開對公共衞生絕不安全。

袁國勇倡鮮風量應與業界看齊

袁國勇今日再指，健身業界應找專業人士檢視中心內的鮮風流動是否足夠，又說鮮風流量至少應與食肆看齊，每小時換氣6次，若室內人多、運動量大，最好每小時換氣12次。

香港測量師學會前會長何鉅業 (資料圖片)

測量師學會前會長何鉅業表示，現代樓宇設中央空調系統，一般有設立鮮風房，故各樓層單位普遍符最基本的通風條件；相反舊式樓宇或寫字樓，因法例未有相應要求，多不設中央空調系統，主要依賴自然通風，但部分處所長開冷氣，因而門窗緊閉，空間變相密閉，形同URSUS Fitness情況。

至於「開大」冷氣有否作用？他則表明「完全無用」，因為一般冷氣機只是令室內空氣循環及變凍，但仍然缺乏鮮風供應。

URSUS Fitness爆疫，群組至累計共147人染疫。（資料圖片/羅國輝攝）

他續指，位處未有裝設中央空調系統的舊式大廈，健身室、美容院、宗教活動等人流量大的場所尤其高危，他認為有必要探討及檢視其鮮風量要求，為上述毋須申領牌照場所考慮設立標準。

不過，何鉅業同時指，健身室要改善鮮風供應，需加設機械抽風，包括更換或增設獨立抽風機，惟面臨一定挑戰，「室內空間夠唔夠，同外牆畀唔畀裝通風口。」但他指，健身室較食肆有優勢，因其控溫要求相對較低。他又提到，空氣淨化機可作替代品，但作用始終有限，「只係過濾同局部處理。」