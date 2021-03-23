健身業推健康認證　員工須每周檢測　嚴守換氣量及入場人數要求

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-23 19:17

近月疫情蔓延至多間健身中心，有健身業團體為提供「安全、可靠」環境，保障員工及顧客，推出SafeFit100健康認證。參與團體訂立全港首個安全健康標準，參與的健身室須符合社交距離、入場顧客人數限制、換氣量、定期員工檢測等嚴格要求，並會安排突擊檢查了解執行情況，望挽回公眾信心。 至今近400個健身中心參與該項認證，佔香港健體行業逾四成。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

SafeFit100健康認證計劃由香港專業健體從業員聯會、國際康體專才培訓學院及香港健身及康體聯盟共同推出，並將於周四（25日）開放予其他健身業界免費參與。獲認可的健體場所，須貼有認證貼紙和海報，負責人會獲發數碼認證貼紙及橫幅，於網站和社交媒體使用，網站亦會顯示已獲認證的健體場所。

參加認證的健身室，負責人須確保設施符合健康和安全要求，包括遵守社交距離措施、對入場顧客數目設限、安排員工每周接受定期病毒檢測，並同意接受獨立督導委員會的場地檢查。委員會又會對違反認證要求的場所採取行動，如撤銷其認證或通知政府跟進。

業界︰望透過制定遠高於防疫措施行業標準令公眾安心

PURE集團聯合創辦人及行政總裁兼香港專業健體從業員聯會主席Colin Grant表示，員工和會員的健康與安全是首要考慮，希望為香港的健體行業制定最嚴謹、最全面的防疫安全計劃，故推出該健康認證。而Limitless Health創辦人兼香港健身及康體聯盟主席Tricia Yap補充指，健身行業因疫情多次停業，希望透過制定遠高於防疫措施的行業標準，令運動社群和香港政府更安心。