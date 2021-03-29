水塘垂釣計劃4月1日起全年開放　持牌人士可在船灣、大潭水塘釣魚

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-29 11:59

水務署今日（29日）宣布，將於4月1日展開放寬水塘釣魚期的先導計劃，容許持有有效釣魚牌照人士於今年在船灣淡水湖及大潭水塘群（即大潭上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘及大潭篤水塘）垂釣，由以往只有7個月增至全年可享受釣魚樂。

水務署將於4月1日展開放寬水塘釣魚期的先導計劃，容許持有有效釣魚牌照人士於今年在船灣淡水湖及大潭水塘群（即大潭上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘及大潭篤水塘）垂釣。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

為了防止因過度捕魚而影響水塘環境及水質，持有水務署釣魚牌照的人士過往只可在每年9月1日至翌年3月31日的釣魚期內在水塘垂釣。水務署表示，鑑於市民對垂釣的興趣日益增加，而水塘是其中一個熱門的垂釣地點，計劃在不影響食水供應及安全的前提下，放寬上述釣魚期的限制，讓持有有效釣魚牌照人士可以全年享受釣魚樂趣。

先導計劃評估放寬釣魚期影響

水務署會透過先導計劃，評估放寬釣魚期對水塘環境及水塘內魚類種類和數量的影響，並會在先導計劃結束後作出檢視，以制訂長期實施方案。如欲到水塘釣魚的人士，須先向水務署申請牌照。申請人必須年滿13歲，費用為33元，有效期為3年。

為保護珍貴的水資源不受污染，釣魚人士在水塘垂釣時須遵守釣魚牌照的條件及規限。水務署特別提醒前往水塘區釣魚及郊遊的人士要保持集水區、引水道及水塘範圍清潔，切勿將垃圾或物件隨地拋棄或擲入水塘，或在集水區、引水道或水塘嬉水、游泳、清洗及放生動物（包括魚類等），以保障食水安全及公眾健康。污染水塘屬違法行為，一經定罪，可被處罰款最高五萬元及監禁兩年。