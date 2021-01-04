主教山蓄水池｜水務署明起展開加固工程　首確認蓄水池1904年落成

深水埗主教山古羅馬式建築的蓄水池因水務署平整工程曝光，工程即時煞停，保育聲音紛起。水務署今日（4日）公布，明日（5日）起展開位於主教山的深水埗食水減壓缸臨時加固和整理工程，讓工作人員可以在安全情況下入內視察，以進行復修和保育工作。 水務署表示，減壓缸的整體結構完整。臨時加固工程主要包括支撐減壓缸頂部有潛在鬆脫可能的部分混凝土板塊、磚拱和其他有潛在危險的結構部分。當局亦確認蓄水池於1904年落成，即已有117年歷史。

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池曝光▼

明起加固以保持減壓缸結構穩定 提高工地安全



水務署表示，明日開始進行的臨時加固工程，主要包括支撐減壓缸頂部有潛在鬆脫可能的部分混凝土板塊、磚拱和其他有潛在危險的結構部分，以保持減壓缸結構穩定，並提高工地安全。

至於臨時整理工程則包括提供適當的臨時上落通道以方便工作人員視察；安裝臨時排水設施，疏導雨水，以防止水浸；整理和保護較早前拆除的破碎石塊磚頭以便將來用作復修；以及在減壓缸頂部洞口設置臨時覆蓋物，以防止內部結構暴露於陽光下和出現其他風化影響。

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當局亦指，已修復減壓缸工地的圍欄，並加強保安；並強調由於工地有一定程度潛在危險，呼籲市民切勿擅自進入工地。當局亦會繼續與古物古蹟辦事處合作，為其他地下水務設施包括水缸和配水庫進行評估。

另外，水務署早前一直指蓄水池建於1930年之前，而翻查港英時代的政府文件則發現蓄水池於1904年落成，歷史遠遠長過水務署說法。當局今日終確認，根據記錄深水埗食水減壓缸落成於1904年，水務署於1952年在缸內加建現時所見的混凝土結構。