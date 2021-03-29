三聯出版《「佔中」透視》內容誹謗　書商作者須賠評論人協會25萬

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-30 10:34

三聯書店於2015年出版的《「佔中」透視》，被指涉誹謗成份，三聯與該書的作者關秀琼，被呂秉權及區家麟等為成員的獨立評論人協會控告。協會指書中提及接該會接受美國資金的資助，又指他們選擇性報道等，全部均為失實言論，且攻擊該會的核心價值，嚴重影響其聲譽。高等法院今（29日）就案件頒下判辭，裁定三聯及關均敗訴，頒令禁再發布涉案誹謗字句，並須賠償協會25萬元，兼付堂費。

原告為獨立評論人協會有限公司，被告為三聯書店（香港）有限公司，及關秀琼（筆名余非）。

指原告收美國資助卻未問回應

原告指《「佔中」透視》的第57、111及112頁載有涉誹謗的言論，這些言論指原告受美國國家民主基金會（NED)資助，為美國中情局分部，並獲美國國會資助，而原告在報道或評論佔領運動時，作出偏頗及選擇性報道。不過，作者余非從未要求原告或相關人士作回應或解釋。

提指控卻未能提出證據

原告的成員呂秉權及區家麟均有出庭作供，被質疑原告偏幫佔領運動示威者時，呂強調協會「是其是非其非」；而區稱2014年時有指佔中示威者「收外國錢」，但有關人士卻未能提出證據。

讀者會推論到原告報道與NED有關

法官指，涉案字句明顯指NED自1995年資助本港反對派組織，而原告曾作出有利佔中示威者的選擇性報道，雖然書中沒明確道出原告受NED資助及作選擇性報道的因果關係，但普通讀者可透過謗誹字句及書籍的主題推論出兩者關係。法官裁定，涉案字句屬誹謗性，原告的獨立性會因為被指收資助而受到影響。

對參考資料的認知有限

法官又認為，雖然被告聲稱依賴4個可靠的資料來源撰寫涉案內容，包括一張呂秉權的照片，上面寫有他收取NED資助，但余非在盤問下承認不知誰人寫有關文字，她只能說出該照片在佔中時廣泛流傳，懷疑自己是從網上下載該照片。法官認為她對照片及上面文字的認知有限，所以照片不能稱得上是可靠的資料來源。

林和立非基金會會員

法官又分析，被告聲稱依賴另一個可靠資料來源，即原告創辦人林和立屬於美國智庫美國詹姆斯城基金會，而該基金會曾受NED資助，但證據顯示林不是該會會員，也難以明白該會曾收NED資助，與原告是否受資助有何關連。

余非無作合理查證

法官稱，被告明顯沒採取合理步驟查證涉案言論，而余非更一時解釋自己沒財力及時間查證，一時又稱認為言論不涉誹謗，因此沒作查證。法官認為，余非其實很容易接觸到原告作出查證，但卻沒這樣做。最終，法官認為被告未能成功以任何理由免責，被告也要支付原告的訟費。

案件編號：HCA1438/2015