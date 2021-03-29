港台｜探討學生會斷莊《鏗鏘集》再被抽起　嘉賓容海恩：望可避免

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-29 15:07

廣播處長李百全上任不足一月便多次抽起港台節目，原定今晚（29日）播出的《鏗鏘集》「青春的一場修煉」亦被抽起，節目預告也從網站中刪去。據港台內部消息指，今早港台員工正為今晚播放的《鏗鏘集》作最後的後製，惟突然有高層叫停整個製作。 有份受訪的新民黨立法會議員容海恩證實事件，相信起因與李百全過去未參與節目製作有關，「可能整合過往整作手法要配合下，同內部溝通有關」，同時不排除節目或與持平、違反《節目製作人員守則》。

原定於今晚播放的《鏗鏘集》以「青春的一場修煉」作內容，節目簡介早前亦上載到港台的節目表內，探討大學在反修例運動後，出現斷莊的議題，包括中大學生會幹事會當選內閣「朔夜」在上任後一起宣布辭職。而節目亦同時訪問了立法會教育事務委員會成員、新民黨議員容海恩以及中大校董、立法會議員劉國勳，就議題發表意見。

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中大學生會當選內閣「朔夜」副會長何思珩表回應表示，今早收到製作團隊的通知節目被抽起，惟團隊亦直言不清楚被抽起的原因。她直言，早前港台屢有節目被抽起，有想過此集亦會被抽起，惟拍攝中多紀錄學生會莊員們的心情，至今早見到節目表中有相關集數，以為可播出，沒想到約兩小時後卻被告知須抽起。

「唔覺得係提及咩出唔到，可能係因為中大？學生會？大學學生會？應該唔會係一句，否則入面講咩都可剪走照出」

她指，拍攝團隊早在今年2月中開始，當時未發生校方不承認內閣「朔夜」及「朔夜」決定撤回參選宣言等事件，而港台前後派出兩名記者、三名攝影師「跟拍」學生會逾一個月，原定是記錄中大與理工大學學生會的「上莊」過程。她批評，突然抽起節目是扼殺製作團隊努力，以及上莊心路歷程未能公開而感可惜及遺憾。

她又說，事件不會影響學生會對訪問的取態，只要有社會價值、探討空間，日後都會繼續受訪。

在該節目中誓任嘉賓的容海恩曾在資訊科技及廣播事務委員會表達，若港台抽起節目，處長需要解釋原因。她指，今早收到《鏗鏘集》一名女員工的電話說抽起、停播，但對方也未知原因為何，「唔知點解」。

對於自己作為嘉賓，節目被抽起有否感不快？容說：「好似袁彌昌（其丈夫）嘅節目都抽起，雖然內容唔同，但可能都係內部溝通唔夠密切。」她認為，李百全作為港台總編輯，對其決定感到信服。

容海恩早前接受《鏗鏘集》訪問，談及大學生學生會斷莊問題，證實收到節目人員通知，節目會被抽起。（資料圖片）

不過，她對節目付出時間及心力，拍攝至少一個小時，「都係講學生會斷莊，喺我角度學生會應該點，例如協助學校關係、教學配合等。」她不評論港台內部管治，但期待港台內有良好溝通，不要就節目出現誤會，避免未來再要停播及抽起節目。

另一名任節目嘉賓的民建聯成員、理大學生會成員、中大校董劉國勳則回覆，會稍後在立法會回應事件，暫不評論。

另外，港台顧問委員會今早在政總開會，也是廣播處長李百全首次出席。會議在早上9時開始，至下午1時半仍未完結，較過往的會議都長。有委員透露，會上有討論《鏗鏘集》內容。港台公關表示，今日稍後會就《鏗鏘集》內容作正式書面回覆。

商經局在2月中發表港台管治及管理檢討報告，指港台有三方面問題，包括編輯管理問題、投訴機制欠透明度及員工管理問題。