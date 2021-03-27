港台｜消息：節目若被抽起或要團隊賠製作費　其他組拍備用鏗鏘集

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-27 21:16

新任廣播處長李百全上任後，香港電台接連傳出多個節目被抽起，消息指，如節目被抽起，編採團隊或須賠償製作費；為免原本由公共事務組製作的《鏗鏘集》、《鏗鏘說》被抽起後開天窗，李百全已要求綜合節目、文教及康體組製作備用節目。 消息指，計劃4月5日播出的《鏗鏘集》，採訪眾新聞中國組，探討網媒生存空間，早前傳李百全不滿沒有訪問「藍媒」，消息指仍未剪好片，未知會否被抽起。

未有正式通告 不知有何法律根據

李百全由本月上任廣播處長後，港台節目風波不斷，屢被批評加緊審查，多個節目被抽起。

消息人士表示，目前高層有提及，若節目被抽起，或會向編採團隊追討製作費，但未有書面通知，亦未知此決定有何法律根據。

未來或要先審選題

《鏗鏘集》、《鏗鏘說》由公共事務組製作，正在製作的選題均為李百全上任前已經開始，消息指，李百全已要求節目剪好後審稿，才可以播出街；至於之後製作的集數，或要李百全預先審批選題。

（港台官網截圖）

探討網媒生存空間 被指無訪問「藍媒」

消息又指，預計4月5日播出的《鏗鏘集》主題為探討傳媒經營，受訪者包括Hong Kong Free Press、前《有線中國組》轉職至「眾新聞中國組」的記者等，討論網媒資源少、訂閱人數是否足以令網媒生存等，但沒有觸及國安法。

此前有指李百全不滿節目沒有訪問「藍媒」，與製作團隊拉鋸。消息指，相關節目仍未完成剪輯，故李百全亦未觀看，未決定是否抽起。

免開天窗 其他組拍攝備用集數

消息又指，李百全為免抽起節目後未能播放其他內容要「開天窗」，已安排一向由「公共事務組」負責的《鏗鏘說》和《鏗鏘集》，改由「綜合節目組」和「文教及康體組」製作部份集數當後備之用。

節目顧問團成員發聲明譴責李百全

單仲偕、黃文萱、方保僑等19名香港電台節目顧問團成員今日發表聲明，表達反對新任處長干預編輯自主。聲明中提及，李百全上任以來，「接連對香港電台電視部的節目內容進行整肅和清洗，完全無視對香港電台編輯自主和新聞自由的承諾；並列舉出他影響港台自主的事件，包括要求事先過目《鏗鏘集》、《視點31》及《香港故事》的來日集數內容；隨意抽起或調動節目而缺乏足夠時間通知觀眾等。

顧問團成員認為這些行為嚴重違反《香港電台約章》中賦予港台的職責，要求李百全立即向港台節目顧問團、港台節目製作人員工會及廣大市民，解釋上述節目抽起和調動的原因及準則；以及取消送交編輯委員會預審節目計劃書的機制，尊重前線編採人員編輯自主。