《鏗鏘集》新集數恐抽起　消息︰港台高層閱覽後令補內容雙方拉鋸

撰文： 陳淑霞 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-25 15:08

港台節目再釀風波，有消息指，原定下周一播出、探討傳媒生存空間的一集《鏗鏘集》出現變數。有高層閱覽後認為內容不夠平衡，即使該集節目內容未觸及各傳媒的政治光譜議題，但有人曾「建議」邀請「藍媒」，即親建制媒體訪問作平衡報道，雙方仍就內容拉鋸。 據悉，港台高層亦計劃重組《鏗鏘集》製作團隊，除現時主力負責節目的公共事務組外，亦需要聯同教育電視及一般節目組共同「孭飛」，但具體模式尚未拍板。 《香港01》已向港台查詢，正待回覆。

李百全空降上場後，港台節目風波不斷。(資料圖片)

新任廣播處長李百全空降上場後，港台節目風波不斷，屢被批評加緊審查。繼原擬本周日（21日）播出、由港台編導蔡玉玲製作講述特殊教育的《卓越教室》被抽起後，傳再有節目再遇內部阻力。



據了解，原定下周一「出街」的《鏗鏘集》，該集內容擬聚焦探討依靠眾籌維持營運的網媒生存空間，並訪問已「過檔」到網媒眾新聞的前有線新聞中國組成員。消息指，會議上有高層關注，該集節目未有邀請「藍媒」訪問，暗指節目報導手法不夠平衡。

內部則有聲音，質疑港台高層說法現實上難行，「係咪真係有藍媒靠眾籌生存？」據悉，雙方仍就節目內容拉鋸，最終是否「抽起」該集節目暫未有定案。

(港台官網截圖)

港台消息︰《鏗鏘集》加入其他組別人員共同製作

另有報道指，助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅，曾在公共事務組高層不知情下，撤換《鏗鏘集》唯一監製李賢哲。港台消息表示，目前李賢哲工作未有任何變動，內部亦未有聽聞相關消息。

不過港台內部正流傳《鏗鏘集》班底將會重組，目前《鏗鏘集》節目主要由公共事務組負責，未來或需要聯同教育電視及一般節目組共同負責，有機會各組以梅花間竹方式，各自輪流「孭飛」一集，但具體模式尚未拍板。



《香港01》已就事件向港台作出查詢，正待回覆。