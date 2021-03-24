建制促港台勿成「反中亂港」溫床　邱騰華：已引入新編輯機制改良

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-24 13:26

立法會今天（24日）召開大會，建制派再就港台管治問題提質詢。新民黨議員容海恩問及，《港區國安法》已在港頒布，商經局有否計劃更新《香港電台約章》，以反映本港的最新情況。 商務及經濟發展局局長邱騰華指，港台員工一向要遵守所有法律，無須因個別新法例修改約章。多名建制派批評港台表現，希望港台不要成為「反中亂港溫床」、重新思考定位，邱騰華指，港台已引入新的編輯管理機制，由廣播處長和港台高層組成編輯會議，負責確保節目符合《港台約章》和《節目製作人守則》的要求，他不同意只流於行政改革。

新民黨容海恩問及，《港區國安法》已在港頒布，商經局有否計劃更新《香港電台約章》，以反映本港的最新情況。（資料圖片/余俊亮攝）

邱騰華：已落實檢討報告工作

容海恩就香港電台的管治及管理提出口頭質詢，包括要求交代商經局有否全面檢討其監管港台的角色及表現、商經局和港台有否任何高層人員須為港台先前的管治及管理問題負責等。

邱騰華指，香港電台既是政府部門，亦是香港唯一一個公營廣播機構，形容港台有雙重身份，強調商經局一直監察港台有否遵行政府部門須遵守的守則，包括人力資源、財務管制的規則。



他提到，因應港台的管理和節目近期受關注，加上港台節目連接被投訴，更有被通訊局裁定違反守則，因此商經局去年成立了專責小組，檢討報告亦於二月交予港台跟進，局方已要求港台深入研究和檢討報告建議，訂定優先改善項目、工作時間表等，以全面作改善。

邱騰華指出，香港電台既是政府部門，亦是香港唯一一個公營廣播機構，形容港台有雙重身份，強調商經局一直監察港台有否遵行政府部門須遵守的守則。（資料圖片）

邱騰華：正製作節目介紹中國近代史

邱騰華表示，就加強編輯管理，港台已引入新編輯管理機制，由廣播處長、港台高層召開管理編輯會議，確保節目符合約章和製作人員守則要求，強調港台角色和功能已在約章清楚指明，包括其目標、使命，約章已訂明，港台有責任加強市民對「一國兩制」實施情況的認識，培養市民對公民和國民身份認同感，及為加強對國民身份認同和國安認識。

他又透露，港台近期正製作新節目，闡述過去一百年的中國近代史、解說《港區國安法》的法律條文，未來一年將籌備製作包括介紹大灣區生活、嶺南文化、國家風光等節目，藉此加強培養國民身份和國家文化的認識。

建制派「班長」廖長江批評，港台的最大問題編採上做不到客觀持平，認為港台要改革，須先有正確的定位。（資料圖片）

廖長江促思考港台定位 邱騰華反駁

容海恩不滿邱騰華的回應，要求邱進一步解釋，商經局就改善港台管治問題做了甚麼、希望達到甚麼目的等，不要讓港台成為「反中亂港溫床」。邱騰華指，早前他已聯同新任廣播處長出席立法會委員會會議，詳細交代檢討報告。

建制派「班長」廖長江批評，港台的最大問題編採上做不到客觀持平，認為港台要改革，須先有正確的定位，指《約章》在2010年公布，認為面對政治環境和社會環境，認為商經局應思考港台定位，否則改革措施只會淪為行政管理的修修補補，不合公眾期望。

邱騰華反駁指，廖長江所言並非事實，強調商經局已要求港台改善編輯問題，並非只流於行政部分，報告花很多篇幅針對港台在編輯管理方面的事宜。他強調，政府不會改變港台定位，因港台不是定位問題，而是履約問題。