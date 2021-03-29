禁飛令解封　滯英港人4月底可乘指定航班回港　須酒店隔離21日

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-29 17:58

英國疫情放緩，加上正陸續安排疫苗接種，港府今(29日)宣布，取消本港居民英國返港登機限制，滯英港人4月下旬可乘指定航班回港，惟抵港後需於機場檢測待行，以及於指定酒店隔離21日，檢疫期間的第7、12、19日另需進行檢測。 當局又指，澳洲、紐西蘭、新加坡等低風險地區抵港檢疫安排，亦會有適度放寬，強制檢疫期將由21日改為「14+7」，即僅需於酒店檢疫14日，隨後7日自我監測，並在第19日接受強制檢測。來自中風險地區、已接種疫苗者，有關安排將會「睇齊」，惟未接種疫苗及高風險地區抵港人士，則維持現狀。 港府又透露，考慮到內地疫情持續穩定，會研究擴展「回港易」涵蓋範圍，包括所有從內地來港人士。

港府今(29日)宣布，取消本港居民英國返港登機限制，滯英港人4月下旬可乘指定航班回港。(資料圖片)

政府於去年12月21日宣布，由當晚午夜起禁止所有英國載客航班來港，直至另行通告。至今，港府對英國的禁飛令已超過3個月。食物及衞生局局長陳肇始今日表示，本地疫情處於關鍵時刻，新變種病毒成隱憂，港府會按不同地區風險，嚴格執行外防輸入。考慮到英國確診數字下降及當地接種疫苗進度，將會取消英國當地登機限制，確保港人可有序返港，以控制感染風險。她續指，港府正與航空公司磋商，安排4月下旬的指定航班，讓滯英港人直接回港，但抵港後有一系列措施，包括集中一間指定酒店隔離21日，並需於機場檢測待行，檢疫期間的第7、12、19日檢測。



低風險地區抵港檢疫安排則會有適度放寬，初階段涵蓋澳洲、紐西蘭、新加坡，包括港人及非港人，於指定酒店檢疫21日的原有要求，將會降低至14日，隨後7日在家作自我監測，另第19日將作強制檢測。陳肇始表示，考慮到疫情穩定，遂適度放寬限制，亦有助與其他地區往來，本港正與上述地區商討旅遊氣泡。

陳肇始表示，考慮到疫情穩定，遂適度放寬限制，亦有助與其他地區往來，本港正與澳洲、紐西蘭、新加坡等低風險地區商討旅遊氣泡。(羅君豪攝)

中風險地區方面，已接種疫苗者，指定酒店強制檢疫將與低風險地區安排「睇齊」；未接種疫苗者，則需維持現有安排，即在指定檢疫酒店強制檢疫21日，視乎當地有否疫情轉變，當局會繼續評估。高風險地區抵港檢疫安排，則按現有規定，在指定酒店隔離21日。



「回港易」方面，陳肇始表示至今運作暢順，未有為港帶來額外風險，考慮到內地疫情持續穩定，會研究擴展涵蓋範圍，包括所有從內地來港人士，與此同時，當局檢視本港檢測能力，待具體進展會再作公布。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，中風險地區隨時都會變高風險，「疫苗只係輔助，（就算）減到9成感染又點呢?1成人有傳播力都會令香港失守，應該只係對低風險地區放寬檢疫安排。」他補充，港府劃分不同地區風險時，要了解當地監察病毒株的能力，否則對方可能根本無做病毒基因排序，當然不會發現變種病毒。