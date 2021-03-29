4月1日起重開泳池泳灘　戲院、主題樂園表演場所入場人數升至75%

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-29 16:18

本港新冠肺炎情稍為緩和，政府今日公布，本周四（4月1日）起重新開放公共泳池、私人泳池及公眾泳灘；而戲院、表演場所及主題樂園放寛入場人數至升至75%。政府亦會向行政會議建議放寬宗教活動的限制，准許容納場地人數三成，不過，由於酒吧、派對房間、夜總會等表列處所存有較高風險，則需要繼續關閉。

政府公布，本周四（4月1日）起重新開放公共泳池、私人泳池及公眾泳灘。(資料圖片)

食物及衞生局局長陳肇始今日表示，本港疫情開始逐漸受控，不過大部份社交距離措施在3月31日屆滿後，需要延長14日至4月14日。

至於部份低風險活動就可以在有條件下恢復，政府宣布本周四重新開放公共泳池、私人泳池及公眾泳灘，陳認為，病毒透過水中傳播風險低，重開可以為市民提供更多運動機會。

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酒吧等表列處所繼續關閉

戲院、表演場所及主題樂園上限人數由容納量一半提升至75%，入場人士要遵守感染控制措施，康文署表演場地亦由50%升至75%。過去一個月雖然曾出現健身、食肆群組，但政府考慮業界願意提升室內換氣量及感染控制措施，目前無計劃收緊相關營業限制，不過相關部門會加強執法。

政府亦會盡快向行會建議，放寛「限聚令」下豁免宗教活動的限制，容許不多於場地可容納三成人數，但期間不能飲食，宗教儀式如領聖體除外，如獲通過，最快本同三（31日）實施。

而表列處所內的酒吧、派對房間、天九、麻雀、夜店夜總會、浴室等，由於感染風險較高，需要繼續關閉，政策局會與個別業界商討，會在有條件及有序下放寬活動。