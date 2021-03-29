房屋管理從業員四分一有吸煙習慣　業界推無煙計劃助改善公眾健康

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-29 15:54

本港新冠疫情有所緩和，各界近年均推行健康相關的活動，其中房屋及物業管理業界，聯同香港吸煙與健康委員會於去年推動「無煙安居樂業」計劃，計劃吸引近400多間業界公司參與，受惠員工人數超過2.5萬人，期望透過計劃改善從業員的健康。

房屋及物業管理業界，聯同香港吸煙與健康委員會於去年推動「無煙安居樂業」計劃，計劃吸引近400多間業界公司參與。（歐陽德浩攝）

大會稱，全港共有24萬人從事物業管理，包括保安、清潔人員等，當中1/4從業員有吸煙習慣，並有一成半會在工作期間吸煙。因此，香港吸煙與健康委員會推出「無煙安居樂業」計劃，期望透過計劃改善從業員的健康，更吸引近400多間業界公司參與，受惠員工人數超過2.5萬人。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，為鼓勵業界宣揚無煙文化，推動員工戒煙及制訂無煙政策，計劃設有「無煙房屋管理」認證，超過200間業界公司參與並獲得認證。

房屋及物業管理業界，聯同香港吸煙與健康委員會於去年推動「無煙安居樂業」計劃，計劃吸引近400多間業界公司參與。（歐陽德浩攝）

另外，逾百間業界公司因自發於非法定禁煙物業範圍內推行全面禁煙、設立戒煙獎勵制度、向員工提供戒煙支援等，因此獲得「甲級無煙管理認證」。

此外，計劃內的「無煙安樂窩」設計比賽邀請全港市民參與，鼓勵吸煙的家人及鄰舍儘早戒煙。比賽共收到超過370份作品及逾4,000人支持活動，得獎作品將於今年4月1日至4月30日，在灣仔港鐵站社區畫廊展出，將無煙信息帶入社區。

「無煙安居樂業」計劃由香港吸煙與健康委員會與香港房屋委員會，香港房屋協會及物業管理業監管局，於去年合辦，並獲多個業界組織協助。