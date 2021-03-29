【政策論壇】吸煙危害健康！必須認清誰在混淆視聽

撰文： 政論投稿 最後更新日期： 2021-03-29 17:17

吸煙危害健康！香港學界一向堅持邁向全面禁煙，全力支持政府提出的《2019 年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，以禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙及草本煙。在保障公眾健康和為年輕一代建設無煙環境的大前提下，立法會及法案委員會理應從速通過《修訂條例》。但奇怪地在審議過程中，多位議員不約而同地為加熱煙護航，爭取分拆審議電子煙及只對加熱煙實施規管，變相放生加熱煙及類似的另類吸煙產品，議員此舉實質是反對《修訂條例》。 撰文：退休中學校長鄧振強先生

退休中學校長鄧振強(資料圖片)

議員的論述五花八門，例如「加熱煙的安全性高於傳統煙」、「加熱煙可以幫助戒煙或轉吸，不應禁止，根據兩害取其輕的準則應准許加熱煙」、「64 個國家已經允許加熱煙，大部分為已發展國家」及「香港吸煙率已很低，不應採取嚴厲的規管措施」等。

加熱煙的安全性高於傳統煙？

香港政府曾在 2017 年化驗加熱煙，並發現所有氣霧樣本均含有尼古丁和焦油，其含量亦與部份本地出售的捲煙相若。世界衞生組織於 2020 年 7 月 27 日發聲明指出「一些毒素在加熱煙草製品煙霧中的含量高於傳統的捲煙煙霧，在加熱煙草製品煙霧中還存在一些傳統捲煙煙霧中沒有的毒素。」世衞的結論是加熱煙的危害並不低於傳統煙。

加熱煙可以幫助戒煙？

根據香港吸煙與健康委員會引用日本東京醫科齒科大學及大阪國際病機構的一項研究指出，加熱煙與開始吸食或復吸傳統捲煙有關。該項研究追蹤了約 6,000名沒有吸食或已戒傳統捲煙人士，結果顯示，有使用加熱煙的人士，一年後開始吸煙或復吸的可能性增加 66%。這可能性在從不吸食捲煙的人士中更高，使用加熱煙的人士有近 10 倍機會開始吸食捲煙。加熱煙的潛在門戶效應，誘使從不吸煙者吸食捲煙，實在不容忽視。

跟從已發展國家的不禁止政策？

世界各地的控煙政策不同，受各種因素影響，包括煙草業的政經干預、政府對煙草收入的依賴和廉潔程度、吸煙率等。未有深究國情不同、社會價值觀念不一樣、施政能力的差異，就簡單地相同並論說要跟從，是欠說服力的。

香港學界多年來成功令學生普遍明白傳統煙對身體的影響，但煙草商全力推廣的另類吸煙產品包裝時尚，而且吸食時沒有氣味，帶有隱蔽性，更容易吸引學生吸食。學界擔心若不從速通過《修訂條例》，變相默許加熱煙之安全及認受性，向年輕人傳遞錯誤信息，助長煙草商開拓新市場。控煙是全球大勢所趨，香港的吸煙率只有 10.2%，是十分有潛力成為全球首個全面禁煙的地區，政府領導和立法會議員必須將市民健康放在首位，儘快落實全禁另類吸煙產品，以遏止產品於香港迅速發展，維護公眾利益及健康。

（文章內容代表作者觀點）