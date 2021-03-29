港台顧委會指抽起節目或因內容不持平　信李百全可「正本清源」

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-29 17:56

香港電台顧問委員會於今早（29 日）舉行會議，是廣播處長李百全上任以來首次出席。 港台顧問委員會主席林大輝會後發稿表示，顧委會在會議上向港台查詢近日節目被抽起的原因，例如《香港故事：疫行者》、《議事論事》和《鏗鏘集》，又指顧委會理解相關原因，包括可能不符合通訊局電視業務守則、內容不持平和不客觀，不符合《 約章 》和《節目製作人員守則》。 林大輝又指，為了加強國民身份的認同感等，港台近期正製作新節目，闡述過去百年的中國近代歷史，未來一年會籌劃製作介紹大灣區生活、國家風光等的節目。

港台有多個節目被抽起，港台顧委會表示，理解相關節目被抽起不播出的原因，建議港台將理據向公眾清楚解釋。（資料圖片/盧翊銘攝）

李百全上任不足一個月便多次抽起港台節目。林大輝指，顧委會在會上曾就事件查問，就港台的解釋，顧委會理解相關節目被抽起不播出的原因，建議港台將理據向公眾清楚解釋。

籌劃製作大灣區生活、國家風光節目

林大輝又引述，港台指為了加強市民對公民和國民身份的認同感及對國家安全的認識，近期正製作新節目，闡述過去百年的中國近代歷史。《香港國安法》頒布以後，港台亦在製作節目解說法例的條文內容。

未來一年，港台會籌劃製作包括介紹大灣區生活、嶺南文化、國家風光等的節目。顧問委員會建議港台應製作節目介紹國家的第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標，和關於完善香港特别行政區選舉制度的决定。

港台顧委會形容，李百全擁有豐富的公共行政經驗，有良好的溝通技巧，相信有能力帶領港台「正本清源」。（資料圖片/張浩維攝）

相信李百全有能力「正本清源」

林大輝形容，李百全擁有豐富的公共行政經驗，有良好的溝通技巧，勇於改革和敢於承擔，相信李百全有能力帶領港台「正本清源」，肩負其公共目的及使命。

林又指，港台全面接納《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，會認真落實有關建議。由於建議涵蓋範疇眾多，港台承諾會訂立優先改善項目、行動計劃和工作時間表。港台最優先處理的改革項目，將是優化編輯管理、訂立更清晰編輯流程，以及改善處理投訴機制。顧委會亦要求在「公眾意見調查」的工作上有更大的參與度。