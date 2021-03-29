通訊局勸喻港台　指《台灣故事III》形容台灣「斷交」意指主權國

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-29 17:40

通訊事務管理局今日（29日）公布兩宗違反《電視通用業務守則》的個案，當中港台電視節目《台灣故事III》內用「兩國邦交」和「斷交」等詞語來形容台灣與別國關係，通訊局認為意指台灣是「主權國」，用語不準確，決定向港台發出勸諭。 另一宗投訴涉及香港開電視一個啤酒廣告，曾於合家歡時段播出，開電視解種為技術錯誤，通訊局經審視後發出勸諭。

通訊局就去年3月28日晚上7時半至8時於港台電視31及31A播放的《台灣故事III》接獲兩宗投訴，投評主要指節目將台灣描繪為「國家」並不準確，以及該節目「有欠持平、煽動仇恨中華人民共和國和侮辱國家主權」。

在港台網站中，未見到有《台灣故事III》中「斷交之後」的集數。（港台網站）

節目中旁白和受訪者使用「兩國邦交」和「斷交」等詞語來形容布基納法索／馬拉維共和國與台灣過往的關係，港台在回應傳媒查詢時曾承認使用「兩國邦交」一詞並不恰當。

「兩國邦交」和「斷交」不準確

通訊局認為，「兩國邦交」和「斷交」詞語，意指台灣是主權國而可與別國建立正式外交關係，有關用語並不準確，裁定投訴成立，明顯違反了《電視通用業務守則—節目標準》第9章第1A段要求紀錄片的真實資料須準確無誤的規定，決定向港台發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

翻查港台網站，該集已不能再搜尋到，料已被「下架」。

香港開電曾於合家歡時段播出視一個啤酒廣告遭投訴。（資料圖片 / 余俊亮攝）

開電視在合家歡時段播啤酒廣告遭勸諭

另一宗投訴關於去年8月12日晚上8時27分在香港開電視播放的「藍妹啤酒」電視廣告，一名公眾人士投訴廣告在合家欣賞時間內，即下午4時至晚上8時半播放。

通訊局指，奇妙電視承認失誤，該廣告本已被分類為啤酒類廣告，且不得編排在合家欣賞時間內播放，由於技術失誤，以致該意外地在准許播放酒類廣告的時段開始前3分鐘播出，奇妙電視已即時採取補救措施，以防同類事件再次發生。

通訊局經審議後認為投訴成立，明顯違反《電視通用業務守則─廣告標準》第6章第2(c)段的規定，向奇妙電視發出勸諭。