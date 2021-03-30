無綫52年以來首度不轉播奧斯卡　消息：入圍名單出爐前已放棄洽購

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-30 14:21

第93屆奧斯卡金像獎頒獎禮下月舉行，無綫電視(TVB)決定不再轉播頒獎禮，為開台52年首次，其他電視台也未獲轉播權，意味本港今年或「斷纜」，市民不能觀看現場轉播情況。 早前外界揣測，TVB放棄轉播或因「政治考慮」，惟有知情人士透露，早在入圍名單出爐前，TVB已報稱基於經濟及預算考量，決定放棄續領播映權，即意味或無關政治原因。翻查紀錄，TVB去年廣告業務受打擊，集團全年錄得2.8億元淨虧損，連續3年見紅。 TVB今日回覆《香港01》查詢時，僅重申有關決定是「純商業考慮」，被問及是否出於財政或政治因素，以及其財務狀況，均未有補充。

今屆奧斯卡受疫情影響，延至香港時間4月26日上午8 時舉行。(資料圖片)

自 1969 年開台以來，無綫電視每年均於明珠台轉播奧斯卡頒獎禮。今屆奧斯卡受疫情影響，延至香港時間4月26日上午8時舉行，不過觀眾今年無缘於電視收看電影界盛事，TVB昨日回覆傳媒時證實事件，又表示「純粹商業決定，今年我們沒有購買轉播權。」

中宣部被指要求內地傳媒抵制

由於今屆奧斯卡頒獎禮，以本港反修例為主題的電影《Do Not Split 不割席》有份入圍最佳紀錄短片，另被指辱華、曾言「中國充斥謊言」的華裔導演趙婷，她執導的《浪跡天地》（Nomadland），亦獲得6項提名包括入圍最佳導演，有指中宣部指令內地傳媒抵制，及中央電視台亦將取消直播。坊間揣測是次事件與政治原因有關。

TVB今年決定不再轉播奧斯卡頒獎禮。(資料圖片)

消息：TVB早已決定不洽購轉播權

不過，據了解早在今年3月中旬入圍名單出爐前，TVB已因預算考量，放棄續購奧斯卡播映權。翻查TVB近年周年報告，均有將奧斯卡列入「業務回顧」表現，又形容奧斯卡為「世界上最華麗的荷里活盛事」，去年更表明旗下明珠台是香港獨家播放機構，惟今年突然「斷纜」，令外間揣測四起。

TVB向外宣稱基於商業決定停購轉播權，但未有披露細節，翻查資料，TVB日前公告業績，去年廣告業務受打擊，集團全年錄得2.8億元淨虧損，連續3年「見紅」。集團宣布不派末期息，是自1988年上市以來首度中期及全年均不派息。



TVB表示，去年上半年香港電視廣告收入只有3.51億元，下半年回升至5.51億元。債券投資過去數年成為TVB 財務主要困擾，集團去年已出清逾一半手頭其他債券，目前餘下債券組合市值約5.11億元。此外，TVB去年因應政府「保就業」計劃，收取約2.02億元補貼。

TVB行政總裁李寶安日前接受傳媒時表示，今年疫情逐步改善、社會政治環境趨穩、東京奧運開鑼，以及政府派發消費券等項目，將帶動促銷需求，有信心今年廣告收入可以恢復，但較難預測何時能夠恢復到2019年社會運動前水平。他預期，非廣告收入將會超越廣告收入。



事實上，奧斯卡頒獎禮近年叫座力下滑亦是不爭事實，奧斯卡頒獎典禮長期與美國廣播公司（ABC）合作，由ABC獨家轉播並分銷至其他地區。不過，上屆收視率創近年新低，據報ABC去年在美國內的收視率，僅錄2,650萬收視人次。