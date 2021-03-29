【奧斯卡2021】明珠台今年不直播　52年來首次冇得睇頒獎禮

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-29 15:06

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在香港時間下月26日上午8時舉行，而頒獎禮過往一直由明珠台轉播，然而《英文虎報》（The Standard）今日報道，指出電視廣播有限公司（TVB）將不轉播今年的奧斯卡，是52年來首次。據了解，其他本港的電視台均未獲轉播權，預料今年或沒有官方轉播奧斯卡。

《英文虎報》指TVB今年將不會轉播第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。（網上圖片）

據《英文虎報》報道，明珠台自1969年開始，每年都會轉播奧斯卡。然而該報道引述TVB一名發言人指出，TVB今年將不會轉播奧斯卡：「這是一個純商業決定，我們今年沒有購買奧斯卡的轉播權。」該發言人更確認，目前NowTV、ViuTV、有線電視及香港開電視均沒有購賣轉播權。

盛傳TVB今年將不轉播奧斯卡，觀眾屆時或不能見證趙婷成為奧斯卡最佳女導演的時刻。（網上擷圖）

其實盛傳TVB不轉播今年第93屆奧斯卡的消息上周在網上瘋傳，皆因當時有網民發現明珠台除了會轉播奧斯卡外，還會後製字幕在晚上9時半重播。可是今年有網民發現，明珠台在奧斯卡頒獎禮當晚的節目竟然是播放《黑鷹15小時》（Black Hawk Down）。

本月中曾有傳中宣部下令低調報道今屆奧斯卡。（IMDb 圖片）

其實在本月初都曾有消息，指出由於有涉及反修例運動的紀錄片《Do Not Split》入圍角逐最佳紀錄短片，而且最佳導演及最佳電影的大熱門中國女導演趙婷，其昔日言論被指「辱華」，有指中宣部已經下令低調報道今屆奧斯卡，當時甚至於傳出中央電視台將取消直播今屆奧斯卡。