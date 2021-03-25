撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-25 13:01

【疫苗接種/復必泰/科興/新冠肺炎】政府昨日(3月24日)突然剎停復必泰BioNTech疫苗接種，食物及衞生局局長陳肇始下午出來見記者解釋叫停接種原因時，三度將「瑕疵」讀成「瑕辟」，引起網民熱議，未知局長是一時緊張讀錯，還是對該字不認識。 其實大家在網上或書上見到的中文，不少都會識解但唔識讀，很多常用的網絡用字，都不是有邊讀邊，「囡囡」、「厹」不是讀「女女」及「九公」，那麼它們的讀音到底是甚麼呢？這19個日見夜見的中文字，大家又是否知道其讀音呢？

政府叫停復必泰疫苗接種。（資料圖片）

復必泰藥瓶封蓋包裝出現瑕疵，港澳政府昨日（24日)緊急叫停復必泰疫苗接種，而昨午食物及衞生局局長陳肇始會見傳媒交代事件。不過陳局長竟3度將「瑕疵」讀成「瑕辟」成為網民熱話：「有啲包裝嘅『瑕辟』，就呢個『瑕辟』要進行調查…未有發現任何理由發現產品安全有風險，不過喺包裝上面，佢哋都係發現有『瑕辟』。」

讀錯字相信好多人都試過，而不少網絡常見用字，大家也可能只知其義而不知讀音，以下這19個字，不少香港人都讀錯過。

👇👇👇按圖看你錯過幾多個字👇👇👇

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不過有啲字句大家識讀，又會因為讀得太快而痴埋。「Bam波」、「可摸耳」、「去bill食」你知道是甚麼嗎？也許你一時三刻醒唔起，不過你一定無意間講過，試下大大聲讀一次？有連登網民發文《一人一個因為懶融合兩隻字讀音嘅例子》，引來大量網民留言分享，更指雖然其他地方都有類似習慣，不過只有廣東話讀起來才如此有feel，有時讀落唔覺，見到同音字才發現，原來都幾搞笑，一起來猜猜看吧。

👇👇👇按圖看17個融合讀音字👇👇👇

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復必泰疫苗停止接種，都令不少市民大感愕然。其實自疫苗推出以來，大家一直心大心細，到底打唔打好，這11個心路歷程，你去到哪一個？

👇👇👇按圖看11個疫苗心路歷程👇👇👇

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樣子甜美AV女優桃乃木香奈，出道以來一直是人氣王，除了是公認的大胃王之外，其實她曾經正面擊敗過三上悠亞，令她未能成為AV界超級大滿貫，這19個小故事揭開她不為人知的另一面。

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