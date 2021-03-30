專科醫生涉偷拍裙底案　疑藏相關照逾萬張　控方或加控罪案再押後

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-30 11:42

呼吸系統科專科醫生陳恩發涉嫌偷影女子裙底被捕，他去年被控一項作出有違公德的行為罪。案件今（30日）於九龍城裁判法院再提堂。警方早前在被告電腦硬碟內發現有數千張裙底照片，控方今透露，連同被告的手提電話，共有過萬張照片。裁判官考慮到控方或增加修訂控罪，被告除了原本現金保釋外，新增一項不准離港的保釋條件，並把案押後至4月29日再訊，

被告陳恩發（48歲，醫生）被控於2020年7月2日，在港鐵佐敦站往油麻地站的車廂內作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即用手提電話拍攝女子X的裙底相片。

連手機疑有逾萬張照片

據了解，警方在被告家中的電腦硬碟內發現有數千張裙底照片。控方今於庭上透露，連同被告的手提電話，共有過萬張照片。控方表示，專家需要核對照片來源，涉及長時間調查，相關報告已寫好，現申請押後四星期以索取法律意見。控方指，屆時可能會增加或修訂控罪。

增保釋條件不准離港

辯方反對押後案件，指案發已是去年7月，被告已準備好答辯，認為第三次押後對被告不公平。主任裁判官嚴舜儀指，除了目前控罪之外，或還涉多次同類事件，何不一併處理。裁判官考慮過後，被告除了以原本3,000元保䆁，增加一項不准離港的保釋條件。

案件編號：KCCC3408/2020