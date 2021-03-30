西貢牛戴GPS頸帶流淚　漁護署：追蹤器試驗今結束已除下頸帶

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-30 11:57

西貢有牛隻頸部戴上如黑色盒子般的追蹤器後，懷疑感到不適，不斷搖頭掙扎、嘗試擺脫，甚至落淚，相關片段引起市民關注。漁農自然護理署今（30日）表示，野外牛隻全球定位追蹤器的試驗今日結束，早上已為有關牛隻，脫下附追蹤器的頸帶。

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漁護署指，追蹤器試驗計劃由漁護署及機電工程署共同合作進行，以「物聯網」技術偵測野外牛隻位置，希望憑相關技術，協助漁護署進行「牛隻數量及分佈普查」，了解部分牛隻的行走路線及逗留地點，以制定措施，減少涉及牛隻的交通意外，保障牛隻安全及福利。

漁護署3月初，曾為一隻在西貢郊野公園一帶棲息的牛隻，戴上附有追蹤器的頸帶，並讓該牛隻在漁護署的行動中心，試戴頸帶一段時間，使其適應，然後將牛隻放回該郊野公園進行試驗計劃。署方指，已憑追蹤器收集到實用數據以作分析，計劃現已完成，漁護署遂為有關牛隻脫去追蹤器頸帶。

漁護署重申，據多日實地觀察，該牛隻並沒有不適表現，其吞嚥及呼吸亦無受影響，強調會持續派員到西貢郊野公園檢查該牛隻，確保牛隻健康。

不過，有關注組織日前上載一段短片，發現在西貢有黃牛戴上連接黑色盒子的粗頸帶後，牛隻不斷搖頭嘗試擺脫，甚至落淚，狀甚痛苦。