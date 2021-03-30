18區月入中位數　觀塘續包尾　灣仔竟然不是第一

撰文： 張嘉敏 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-30 18:24

政府統計處今日（30日）出版《2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書，當中於中西區所有住戶的月入中位數最高，達4.09萬元，至於西貢區居於自置居所的住戶比率最高，達66%。而觀塘則連續第四年成為入息中位數最低的分區。

▼2020年18區月入中位數▼

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根據《2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書，中西區成為全港月入中位數最高的地區，所有住戶的月入中位數為4.09萬元，較排第二的灣仔區多約900元，中西區的月入中位數為4萬元；收入中位數最低的為觀塘區，月入中位數為2.17萬元。

而根據從事經濟活動的家庭住戶劃分，中西區的月入中位數最高，有5.3萬元，而灣仔區則排行第二，中位數為5.26萬元。至於收入中位數最低的同樣為觀塘區，為2.85萬元。

翻查去年數字，灣仔區當時為全港每月入息中位數最高的地區，達4.41萬元，即今年的月入中位數普遍下跌。

灣仔區最多人具中學及以上教育程度

報告書內顯示居於自置居所的住戶比率，當中比率最高的地區為西貢區，有66.1%的住戶居於自置物業，其次則為大埔區，有65.8%。而收入最高的中西區及灣仔區，則分別有58.8%及52.4%的住戶居於自置居所。而比率最低的地區同樣為觀塘區，只有31.5%。

至於人口特徵，區內具中學及以上教育程度人士所佔百分比最高為灣仔區，各個年齡層共有92.6%．而中西區則有90.4%。而葵青區的比率最低，只有77%。

觀塘區人口最高

而人口數目方面，最多人的地區為觀塘區，有超過68.6萬人，其次則為沙田區，有超過68.4萬人。至於最少人的地區為灣仔區，有17.3萬人。