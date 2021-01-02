新冠肺炎｜社協促設非供款失業援助金　津貼月入八成　上限1.6萬

政府公布，2019年貧貧窮人口和貧窮率均創近十年新高，數據尚未計算受疫情影響的2020年。香港社區組織協會副主任施麗珊（2日）在港台節目《香港家書》表示，疫症下他們本年多服務了數千宗新個案，基層勞工不斷停工、放無薪假、裁員、無工開，大多已去到山窮水盡的境況。她平時探訪籠屋住戶有八成多人都失業，很多以往不需幫助都會問及有否超級市場劵和飯票。 她建議政府設立短期非供款式的失業援助金，津貼額為正常月入的80%，並以16,000元為上限，最多可申領6個月津貼。

施麗珊認為，本港貧富懸殊嚴重，疫症更令基層陷入絕境，基層市民增加，他們本年多服務了數千宗新個案。（資料圖片）

施麗珊指，從事飲食業多年的46歲明姐說從不靠政府，現時收入大減，由租房改為租床位。明姐說自己還年青，不想申請綜援，感無助無奈，問有否短暫援助基金。施麗珊續指，有媽媽因要在家照顧子女收入減少，要千方百計申請免費口罩、食物和學習用品，面臨崩潰。

施麗珊認為，本港貧富懸殊嚴重，疫症更令基層陷入絕境，基層市民增加，他們本年多服務了數千宗新個案。扶貧委員會日前的貧窮報告指2019年本港貧窮人口多達149.1萬人，貧窮率高達21.4%。以恒常現金計算政策介入後，仍有過百萬名窮人，貧窮人口和貧窮率均創近十年新高，她認為情況嚴峻，就算加上一次過資助及福利援助，仍有64萬人身陷貧窮困境。她指，十多年來經濟增長，貧窮人口卻不跌反升，說明無法透過就業脫貧。

施麗珊認為，前年社會衝突和中美貿易戰令基層市民生計受損，但政府未有及時支援，在職家庭首當其衝，貧窮報告顯示，政策介入前非綜援在職住戶方面的貧窮人口，亦由62萬人急升至66萬人。父母貧窮導致兒童貧窮問題惡化，貧窮兒童人口上升至25.3萬人，每四名兒童中便有一名活在貧窮困境。她相信2020年受疫症影響貧窮人數必再創新高，政府須盡快訂立滅貧目標及策略，加大力度支援貧困人士。

施麗珊認為，本港貧富懸殊嚴重，疫症更令基層陷入絕境，基層市民增加，他們本年多服務了數千宗新個案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

施麗珊指，當局要有兩手準備面對新形勢，疫症在短時間內難以解決，本地經濟活動復甦需時，當局應在綜援制度以外，設立短期非供款式的失業援助金，津貼額為每月正常收入的80%，並以16,000元為上限，最多可申領6個月津貼。靈活推出緊急支援以解燃眉之急。

在長遠政策方面，她建議改善現有政策，包括降低申領在職家庭津貼的工時要求，甚或豁免工時，並將兒童津貼應與工時脫鈎。現時中學或以下學歷的勞工多近190萬人，佔總就業人口逾5成。

她建議促請政府以新思維應對貧窮問題，一方面要積極發展多元經濟，避免產業單一化；同時訂立完善財富再分配機制，不能再放任經濟自由發展。她表示在高度經濟發展的北歐國家已出現類似情況，當地亦推行相應財富再分配政策。本港應進一步討論推行負入息稅和提高稅階等。