被批淪為政府宣傳機器　港台指被抽起節目議題有爭議︰未做到持平

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-30 21:20

香港電台新任廣播處長李百全自3月1日上任後，先後有多個節目被抽起。19名香港電台節目顧問團成員於上周六（27日）發表聲明，斥李百全整肅及清洗港台節目，意圖將港台貶為政府的宣傳機器。 香港電台今日對公開信發表回應指，港台節目必須符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則》，而被抽起的節目所選取的議題具爭議性，卻未能做到持平。港台並強調，港台的編輯自主，並非港台個別監製或編導自主，希望各方能尊重港台的編輯決定。

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19名香港電台節目顧問團成員於上周六（27日）發表聲明，斥新任廣播處長李百全自3月1日上任以來，接連對港台電視部的節目內容進行整肅和清洗，完全無視編輯自主和新聞自由的承諾，意圖將港台貶為政府的宣傳機器，而非建構公民社會的平台。

不過，行政長官林鄭月娥今早（30日）曾讚賞李百全上任以來表現，指其工作盡責，符合她對港台總編輯的期望。而香港電台節目顧問團現屆成員有140人，包括學術界、教育界、醫療界、法律界及區議會等12個界別。

一群香港電台節目顧問團成員反對新任處長干預編輯自主 ... 由方保僑發佈於 2021年3月27日星期六

重申港台節目須符合《約章》及《守則》

香港電台事隔3日回覆該公開信指，港台節目必須符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則》。當中包括節目持平、不偏不倚及真確準繩等要求，以及遵守通訊事務管理局的業務守則，然而近年港台的管理和節目內容，引起公眾廣泛關注，通訊局在過去兩年先後裁定港台違反多項相關業務守則，個案性質相當嚴重，引發公眾關注港台製作節目時，有否受到適當的監察。

港台亦表示，為了加強編輯管理，自3月起已開始引入全新的編輯管理機制，由處長以及高層管理人員組成編輯委員會，切實履行編輯責任。而自編輯會議成立以來，一共抽起了3個節目，分別是《香港故事︰疫行者》（原定於3月7日播放的一集）、《議事論事》（原定於3月11日播放的一集），以及《鏗鏘集》（原定於3月29日播放的一集）。

香港電台新任廣播處長李百全自3月1日上任後，先後有多個節目被抽起。（資料圖片／張浩維攝）

節目對人大完善選舉制度的決定及國安法帶不準確描述

港台稱，該批節目已在實行全新的機制前完成，所以不能在製作前加以糾正。而節目被抽起的最主要原因，是因所選取的議題具爭議性，卻未能做到持平、不偏不倚及真確準繩，未能符合《約章》及《守則》的要求。當中有節目對《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》及港區國安法等，帶有不準確的描述。

港台認為，有節目可能抵觸法例，或通訊局的業務守則。或只陳述單一方面的立場，縱然有訪問不同立場的人士，但內容絕大部份只側重某一方的言論。亦有節目片面地報導受訪者面對的處境，但沒有交代事情的前因後果等。

港台表示，港台的編輯自主，並非港台個別監製或編導自主，希望各方能尊重港台的編輯決定。（資料圖片）

港台：編輯自主並非個別監製或編導自主

港台強調，管理層已透過不同渠道，向同事講解編輯會議的決定，稍後亦會加強員工編輯管理方面的培訓，讓他們進一步了解《約章》及《守則》的要求；而廣播處長作為港台的總編輯，負責制訂編審制度，為公眾提供準確、持平及客觀的新聞及節目，為港台作最終編輯決定。港台表示，因此編輯自主並非港台個別監製或編導自主，希望各方能尊重港台的編輯決定。