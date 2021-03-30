港台《五夜講場》一度被叫停製作　主持：獲監製通知允許繼續錄影

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-30 17:39

香港電台新任廣播處長李百全上任後，先後有多個節目被抽起，昨（29日）傳出皇牌清淡節目《五夜講場》將暫停製作，不少觀眾大嘆可惜。《五夜講場》其中一個主題「真係好科學」的主持余海峯今（30日）在社交網站發文指，接獲監製通知，該節目獲准繼續拍攝錄影。 港台消息人士確認，《五夜講場》的製作曾被以「跟程序」為由叫停，至今日突然獲告知可繼續拍攝，管理層未有要求更換主持班底，或腰暫部分主題，預料可原班人馬繼續新一季的錄影。 《香港01》已就此向香港電台查詢，正待回覆。

余海峯今午在Facebook發文，指「監製剛剛通知，《五夜講場》被允許繼續拍攝錄影」。（網上截圖）

消息：管理層早前以「要跟程序做野」為由叫停

身兼香港大學理學院助理講師的余海峯今日下午2時在Facebook發文，指「監製剛剛通知，《五夜講場》被允許繼續拍攝錄影」，他感謝市民對節目的支持，希望能早日在電視螢幕上與觀眾再會。

港台消息人士向《香港01》確認事件，引述管理層以「要跟程序做野」為由叫停製作，至今日才獲通知可以繼續錄影，但未知道確實腰斬的原因。消息續指，未聽聞管理層要求更換主持班底，或腰暫部分主題，預料可原班人馬繼續新一季的拍攝。

《五夜講場》現已開拍新一季，昨日有傳李百全叫停製作，須待管理層審批通過後才可繼續錄影。

《五夜講場》在2017年首播，內容談及文史哲及兩性話題等，大獲好評，「哲學有偈傾」及「文學放得開」兩個單元更獲提名「2017香港電視大獎—訪談節目獎」。該節目每年均會開拍新一季，主持包括備受熱捧的「好青年荼毒室」團隊、中文大學哲學系講師團隊。