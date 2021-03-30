禁電子煙｜湯修齊籲搖擺議員勿放生加熱煙：別讓小朋友做白老鼠

撰文： 張美蘭 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-30 07:00

禁售電子煙及加熱煙立法建議在社會各界沸沸揚揚，該草案將於立法會重新審議。吸煙與健康委員會新任主席湯修齊接受《香港01》專訪指出，「成年人可以不斷辯論加熱煙比傳統香煙係多害定減害，但放生咗銷售，就變咗小朋友做白老鼠，10年至20年後唔知對佢哋健康有咩影響。」他指出，煙草商不斷發放美化新型煙草產品的信息，誤導大眾，寄語仍然搖擺不定的議員臨崖勒馬，否則最大受益者只會是煙草商。 湯修齊直言對於在本立法年度通過草案感到樂觀。「依家正正（新型煙草產品）未泛濫到成行成市，應該及時堵截。去到數以萬計嘅人吸食，再禁就好困難。」現時的法案「禁售不禁食」，他個人期望草案通過後數年，政府可考慮進一步收緊法例，將吸食加熱煙及電子煙一併列為非法，達致全面杜絕。

吸煙與健康委員會新任主席湯修齊接受《香港01》專訪稱，盼立法會議員支持全禁電子煙，以免香港過去的控煙工作毀於一旦。（李澤彤攝）

放生加熱煙易有門戶效應，香港未來幾年嘅吸煙率有機會大幅飆升，即係將過去30年頗成功嘅控煙工作毀於一旦！ 吸煙與健康委員會主席湯修齊

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立法會今重新審議禁電子煙條例草案

政府於前年向立法會提交《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，禁止進口、製造或銷售電子煙等另類煙草產品。過去近10次會議，各黨派議員爭持不下；本被視為胎死腹中的草案，在延任的立法會重新審議，今日（30日）法案委員會會開會討論。湯修齊直言，對於本立法年度通過草案感到樂觀，因相信絕大部份議員也為市民的健康著想，「人命、健康、公共䘙生一定係我哋最優先關注，其他利益選項唔應該考慮先。」

不過他稱，煙草商的遊說力量大，以致坊間存在不少美化加熱煙的誤解，吸煙與健康委員會時常須澄清，無證據顯示加熱煙對人體的危害減少。

湯修齊強調，加熱煙容易帶來「門戶效應」，即許多原本沒吸煙習慣的人士，也會首先接觸加熱煙，從而吸食傳統煙。他引述香港大學研究稱，逾一半吸食加熱煙人士，同時有吸食傳統煙；亦有日本研究指，吸食加熱煙人士轉食傳統煙的比率，較沒吸煙人士開始吸煙高10倍。

▼加熱煙、電子煙近年趨流行▼

促未泛濫前堵截：數以萬計人吸食難再禁

現時本港的吸煙率為10.2%，而吸食另類煙草的人比傳統煙少，有人認為問題不嚴重，禁另類煙政策毋須一刀切。湯修齊反駁說：「依家正正（新型煙草產品）未泛濫到成行成市，應該及時堵截，停止售賣。去到數以萬計嘅人吸食，再禁就好困難。」

對於有議員、煙民組織都建議分開規管電子煙和加熱煙，聲稱加熱煙的有害物質較傳統煙少，但他指出加熱煙與傳統捲煙的分別只是燃點方式不同，同樣含有害煙草，湯修齊感到憂慮，「加熱煙同傳統煙係好相似，放生加熱煙易有門戶效應，香港未來幾年嘅吸煙率有機會大幅飆升，即係將過去30年頗成功嘅控煙工作毀於一旦！」

期望政府可擬訂未來10至20年的無煙計劃藍圖

對於外界批評委員會取易不取難、不向影響最大的傳統捲煙下手，湯修齊說，本港需按部就班逐步降低吸煙率，「歷史遺留落嚟嘅問題（吸食傳統香煙）需要時間處理，依家最驚係連加熱煙都變成歷史問題。」

在2018年，食物及衞生局已訂立目標，於2025年將吸煙率減至7.8%。現時仍有60多萬名市民每日吸煙，湯修齊坦言全面禁煙「有一定難度」，但強調「全面無煙」是委員會的長遠目標，期望政府可擬訂未來10至20年的計劃藍圖。他自言，最關心香港公共醫療的開支和壓力，指出每年6,000多人死於與吸煙相關的疾病，相信吸煙對本港經濟生產力的負面影響能數以億元計，堅信全面禁煙對全港是好事。

不少煙民轉吸食加熱煙。（羅國輝攝／資料圖片）

倡將吸食電子煙加熱煙列違法

湯修齊又稱，期望草案通過後數年，政府可考慮修改法例，將吸食加熱煙亦列違法。他相信，當本港禁止銷售另類型草的時間夠長，大部份市民也會奉公守法，遠離這類煙草，僅極少數人會保留存貨，屆時當局一併禁止吸食，是更有效杜絕的方法。

電子煙和加熱煙的外型時髦，湯修齊特別擔心容易吸引年輕人，指出要多管齊下趕絕新型煙草。他稱容許成年人購買，並不能避免青少年接觸到電子煙，他引述數據說，美國於前年起禁止21歲以下人士購買新型煙草產品，但當地青少年吸食這些煙草產品的比率為27%，仍在不斷攀升；而韓國在2017年起引入加熱煙，並不容許19歲以下人士購買，但一年後已有2.9%年輕人吸食，2019年升至4.9%。

因此，他認為不可給予年輕人一種「過幾年吸食就合法」的形象，必須全面禁止。他稱委員會着重公眾教育及青少年教育，一向會在小學舉辦互動劇場；在中學推出「無煙TEENS」等禁煙計劃；亦會在社交媒體發佈宣傳訊息等。