禁電子煙｜報販斥打擊生計　湯修齊：同情他們　政府宜助轉型

撰文： 張美蘭 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-30 07:00

政府建議全面禁止電子煙及加熱煙，報販團體則一直呻經營困難，尤其是新冠肺炎疫情打擊下雪上加霜，希望政府容許他們出售加熱煙、電子煙以增加收入。對於報販的訴求，香港吸煙與健康委員會主席湯修齊接受專訪時稱「報販有佢哋的困難，我哋係非常同情、了解」，但認為政府應該盡量想辦法幫助報販轉型，引導他們售賣其他有益健康的產品，而非縱容或鼓勵他們售賣傳統捲煙、電子煙及加熱煙等有害健康的產品。

▼加熱煙、電子煙近年趨流行▼

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指加熱煙含4種致癌物質 味淡反害二手煙民

加熱煙同樣可造成二手煙問題，雖然加熱煙的煙味相對少，但反易令街上路人及煙民的家人防不勝防。湯修齊指出，煙草商常標榜加熱煙減害，但其釋出的尼古丁和焦油，數量與傳統香煙相若；而加熱煙更具逾80種獨有的有害物質，包括4種致癌物質，以及15種可致基因疾病的物質，而加熱煙的塑料濾片可釋出的「甲醛氰醇」，吸入身體可被分解成為甲醛和山埃，這是傳統煙沒有的。因此吸煙與健康委員會需時常澄清，盡量減少議員和市民誤解。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊稱了解報販的經營困難，政府應協助他們轉型。（李澤彤攝）

促助報販賣健康產品

在教育界建立多年人脈的湯修齊說，將傾力遊說業界支持全面禁止新型煙草產品。他說整個教育界也支持通過草案，全港的學校家長教師會、中小學校長會、津貼小學議會、幼稚園協會等，也曾多次發信予立法會表明立場。

對於煙販團體及零售業界發功反對草案，要求政府批准業界銷售加熱煙以增加其收入，湯修齊稱了解他們的經營困難，「我哋係非常同情、了解」，但他強調解決經營問題的方法是政府協助他們轉型，賣其他健康的產品，而非容許售賣這些有害的煙草。

倡禁便利店展示煙包

另外，其他便利店亦有銷售傳統捲煙，湯修齊指出委員會亦同時倡議兩項規管，包括將傳統煙以平裝設計，即禁止任何煙包宣傳，印制品牌字樣的面積盡量縮小；第二項是便利店不可在當眼處公開展示煙包，買家必須向店員詢問，店員才會取出煙包。