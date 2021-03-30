林鄭稱記者無特權查冊　記協：極為誤導　查冊揭露多宗報道

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-30 21:30

政府擬分階段落實新查冊安排，公司可拒絕讓公眾查閱董事及公司秘書的通訊地址及身份證號碼，被質疑影響記者調查報道。特首林鄭月娥今日（30日）表示，個人私隱要受保護，若資料不是必要性，可以保護而毋須公開，「睇唔到記者點解有特權」。

香港記者協會回應林鄭月娥表示，記者從來沒有要求享有特權，調查報道掲發濫權及不公，保障公眾利益，強調查冊是沿用已久的重要查證手法，形容林鄭的說法「極為誤導」。

林鄭月娥指，需保護個人資料，防止起底、防止個人資料被「武器化」，甚至在網上發放假消息、仇恨言論等。她表示，個人私隱要受保護，公共名冊的存在已是平衡，強調任何人都沒有特權，「睇唔到記者點解有特權」。

對於林鄭月娥的言論，記協形容「極為誤導」，強調記者從未要求享有特權。記協指，揭發社會不公義事件前，必須反覆求證，其中各項查冊及查閱政府公開資料，正是重要的查證手法，以往不少關乎重大公眾利益的報道，例如律政司司長鄭若驊上任之初捲入僭建醜聞、財政司司長陳茂波被揭發早年在新界東北囤地、涉嫌與太太經營劏房等，均是透過查核車牌及查冊等方式揭露。

記協表示，傳媒發揮第四權監察社會的角色受到《基本法》、《香港人權法案條例》及《個人資料（私隱）條例》等保障。對於林鄭稱要防止「起底」，記協表示，政府從來沒有提供任何證據，顯示新聞工作者與相關不當行為有關。記協提醒林鄭，4年前親筆簽署記協的《新聞自由約章》，曾承諾捍衞新聞自由、積極推動制訂資訊自由法等，希望她切勿在未有履行承諾之餘，更主動收緊新聞自由及資訊自由。