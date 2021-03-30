收緊查冊︱地產代理：未能「雙重認證」　難保障買賣雙方利益

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-30 17:55

財經事務及庫務局日前與公司註冊處，就公司查冊提出新建議，要求以「三部曲」禁止公眾查閱公司註冊資料。不時需要使用公司查冊核實物業擁有權的地產代理行業，對上述新措施表示擔憂，認為前線代理未能採用「雙重認證」的方法核實業主身份，難以保障買賣雙方及代理。

代理需做「開門七件事」 包括核實物業擁有權

事實上，法定機構地產代理監管局（EAA）過去也要求代理在銷售住宅物業時，需要做足「開門七件事」，即向客戶提供七項重要物業資料，包括物業擁有權、物業地址、物業實用面積、落成年份、用途限制等，也要提供政府租契尚餘的年期及續期權利，以及有效的產權負擔及附有之租約內容。

地監局要求代理在放盤及帶客睇樓時，均要做「開門七件事」，包括核實單位物業擁有權。（蔡偉南攝）

對於是次收緊公司查冊的新措施，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，一般而言，若放售物業由公司名義持有，業主一方需要向地產代理提供證明文件，以證明享有物業的擁有權，另一方面，地產代理也需要自行使用公司查冊，以核實業主的身份，上述工作可說是「雙重認證」，以保障買賣雙方及代理。

布少明指，收緊查冊後，預計代理未能進行「雙重認證」，「過去曾有假業主出現，身份證都有得做假。」故他對於新措施落實有擔憂，屆時或需要向律師尋求更多意見，以核實物業買賣資料。

難符合防止「洗黑錢」措施

此外，布氏又指出，地產代理過往會透過公司查冊，尋找持有物業公司的董事、公司地址等資料，從而聯絡相關業主，惟新措施下，估計令地產代理「更難搵到業主」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，公司查冊受限制後，對公司實際營運沒有太大影響，但法律上則有所改變，預計代理未能向公司客作盡職審查，因此未能符合地監局要求的防止「洗黑錢」措施。陳永傑續指，對代理而言，物業買賣主要靠土地註冊處資料，公司查冊並非首要，若公司查冊資料不全面，「唯有做少個公司客」。