新冠疫苗｜專家委員會評估6宗死亡個案　皆與疫苗無直接關係

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-30 23:02

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（30日）召開會議，評估六宗曾接種新冠疫苗人士死亡的個案。一名55歲女子於3月6日離世，死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，委員會認為該女子的死亡與疫苗接種沒有因果關係。 另外五人分別患有冠狀動脈病、破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓、高血壓冠狀動脈病、急性缺血性冠狀動脈病，以及心肌梗塞。專家委員會認為他們的死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

累計收13宗死亡報告 專家指初步全與疫苗無關

截至本月28日，衞生署共接獲醫管局呈報13宗有關曾接種新冠疫苗人士死亡的個案。個案涉及九男四女，年齡介乎55至80歲，大部分個案人士死於心血管病。專家委員會已就其中兩宗個案總結該兩名人士的死亡與疫苗接種並沒有因果關係；其他個案的病歷及初步解剖報告顯示這些個案的情況與疫苗接種無直接關係，會在獲得必須的資料後總結這些個案的評估。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（歐嘉樂攝）

確定55歲婦死於急性心肌梗塞

專家委員會今日在會議上評估了其中六宗。第一宗涉及一名於3月6日離世的55歲女子。全面解剖報告顯示死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，因此委員會按世衞算法流程，認為該女子的死亡與疫苗接種沒有因果關係。

有四宗個案分別涉及四名年齡介乎59至66歲的男子。初步解剖發現他們分別患有冠狀動脈病、破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓、高血壓冠狀動脈病、以及急性缺血性冠狀動脈病。

最後一宗因急性心肌梗塞死亡的個案，專家委員會認為他們的死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

2019年近千人死於心臟病

根據本地的死亡率數據，在2019年的同一時期，在55歲或以上的人口當中，有362人死於缺血性心臟病，即每10萬人有14.2宗；有602人死於心臟病，即每10萬人有23.7宗。專家委員會經審視這些數據，並認為至今並未發現有不尋常的現象。專家委員會會繼續密切監察有關情況，並會收集更多數據以作進一步評估。