新冠疫苗｜保險索償投訴委員會︰不受理政府專家評估疫苗事故投訴

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-30 14:44

新冠疫情大流行逾一年，衍生新常態。保險索償投訴委員會公布，去年接獲583宗投訴，較2019年的622宗下跌約6%；不過旅遊保險的投訴不跌反升，增60%有107宗，當中45宗涉及疫情。委員會未收到有新冠疫苗事故相關的索償投訴。 不過委員會提醒，投保人須注意，保單的「不保事項」中，有否列明不承保接種疫苗後出現副作用、不適等情況，部份保單亦列明不承保「預防性質疫苗相關事故」。另外若涉及政府專家評估的疫苗事故個案，即使委員會接獲投訴，由於專家委員會的決定，不屬委員會職權範圍，相關投訴不會受理。

醫療保險投訴佔最多 旅遊保險不跌反升

保險索償投訴委員會去年共接獲583宗投訴，較2019年的622宗下跌約6%，按保單類別，最多投訴是涉及住院／醫療保險，去年有150宗，佔整體的約26%。旅遊保險的投訴不跌反升，較2019年增加60%至107宗，是近5年最多，當中有45宗涉及疫情，即佔42%。

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投訴最多涉詮釋條款問題

349宗投訴已結案，最多涉及「保單條款的詮釋」有139宗，佔約40%；其次是「不保事項」有82宗；「沒有披露事實」有77宗；涉及「賠償金額」有37宗。「違反保單條件」及「其他」分別有3宗及11宗。

逾半裁表面證據不成立 「索償得直」僅10宗

經委員會審視後，有180宗投訴最後列為「表面證據不成立」，佔約52%；其次有75宗「雙方和解」，佔約22%；「撤銷投訴」個案有46宗，佔13%；「維持保險公司決定」有38宗，有11%；「索償得直」則只有10宗，僅佔整體投訴的3%。最終，共有85位投訴人獲得保險賠償，總額達626萬元。

未收涉新冠疫苗投訴 須注意「不保事項」

壽險總會代表、保險索償投訴委員會委員李紫蘭表示，未收到涉及新冠疫苗事故的保險索償，但她提醒，最重要留意保單的「不保事頂」中，有否列明接種疫苗出現副作用等，如保單列明不保接種疫苗事故，或不保預防性質疫苗相關事故，即使投保人接種後不適入院，亦不能索償，「有啲保單會有，有啲保單會無。」如無列明該條款就可索償。

經政府專家評估結果 委員會無法處理

如投保人遭遇的疫苗事故，有經政府專家評估。即使投保人不同意，委員會就算接獲投訴，都無法處理。

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家居保險不包換污水檢測陽性渠管

另外，疫情揭示大廈污水渠是傳播病毒途徑。委員會委員、一般保險總會代表丘振雄表示，如因污水樣本驗出陽性而需更換渠管，家居保險都不會作出賠償，因相關保單一般只承包涉及「意外」的維修事項，但不排除有家居保險產品，可提供較低賠償額，建議市民如有需要，可向相關保險公司查詢。

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