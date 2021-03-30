美國回港患者驗出帶E484K變種新冠病毒　累3名同房病人須單獨隔離

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-30 23:24

繼醫院管理局於本周日（28日）通報，一名帶變種病毒的輸入個案患者，被錯誤安排與病人共處同一病格後，醫管局今日（30日）再度公布，昨晚接觸通知指，一名由美國回港人士對N501Y變種病毒株測試呈陰性，但對傳染力更強的E484K變種病毒株呈陽性反應。因此為謹慎起見，已於今日安排病人及另外3名病人分別單獨隔離。醫管局指，會與衞生防護中心及專家商討，如何加強基因排序測試的工作流程，以及病人的隔離安排。

病人先到伊利沙伯醫院 始轉臨時醫院

醫管局發言人指，一名28歲由美國回港的男病人，於3月27日首先入住伊利沙伯醫院，並於同日轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心（即稱臨時醫院），以接受獨立隔離治療，等待確診測試及基因排序結果。

中心其後接獲衞生署公共衞生化驗服務處的通知，病人對N501Y變種病毒株測試呈陰性，中心遂根據既定程序於3月28日下午，安排病人轉往與另外3名確診病人一同接受隔離治療。但醫管局其後於昨晚接獲進一步通知，指病人樣本的基因排序測試，對E484K變種病毒株呈陽性反應。

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資料顯示，E484K對疫苗與早期病毒有抵抗力，可使疫苗無效，或使已感染者再度感染。

醫磐局與衞生防護中心商補救方法

醫管局指，根據早前臨床篩檢的結果，倘若樣本對源自英國N501Y變種病毒株，驗出陰性反應，一般亦可以篩檢出N501Y.V2及P.1變種病毒株，該變種病毒株分別於去年8月在南非，以及12月在日本／巴西被發現。因此為謹慎起見，中心在今日凌晨1時，已安排病人及另外3名病人分別單獨隔離。

醫磐局指，中心會繼續緊密監察4名病人的情況，並會就隔離及檢疫安排，與衞生防護中心保持溝通。醫管局亦強調，至今沒有在本地個案中發現任何變種病毒株，會與衞生防護中心及相關專家商討，如何加強基因排序測試的工作流程，以及其後病人的隔離安排。

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醫院管理局本周日通報，一名帶變種病毒株N501Y的輸入個案患者，在北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離治療時，被錯誤安排與另外四名病人共處同一病格約20分鐘。醫管局稱，期間該名患者未曾離開病床，亦沒有接觸另外四名病人，相信其他病人受感染的風險很低，中心已安排四名病人接受單獨隔離治療。