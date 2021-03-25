醫管局主席范鴻齡：管理層應宣誓　前線醫護未必需要

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-25 20:36

醫院管理局今天（25日）召開大會會議，會後醫管局主席范鴻齡見記者，被問到宣誓的問題時，他稱會由政府決定醫管局管理層是否要宣誓。 他又指，個人認為重要的公營機構，凡有決策權的人，都應由愛國者出任，亦應宣誓，即應由愛國者管治醫管局，至於前線醫護則未必需要宣誓。

范鴻齡稱，他個人認為，重要的公營機構，凡有決策權的人，都應由愛國者出任，亦應宣誓，至於前線醫護則未必需宣誓也可。（盧翊銘攝）

范鴻齡稱，公營機構是否需要宣誓，哪些層級需宣誓，是由政府決定，醫管局沒有立場。

他承認，自己曾提到醫管局不應涉及政治，「原則上我以前講過醫管局應不涉政治。」但現時有政策出台，港澳辦主任夏寶龍亦指出重要的法定機構需由愛國者管理，因此醫管局或需宣誓。

范鴻齡：公營機構凡有決策權的人都應由愛國者出任

他個人認為，重要的公營機構，凡有決策權的人，都應由愛國者出任，亦應宣誓。他舉例指，自己與醫管局行政總裁高拔陞、醫管局董事局成員、醫院各個聯網總監都要宣誓，但指前線絕大部分同事每天只是作「醫療決定」，認為這類員工不需宣誓，與公務員不同，「因為醫管局不是政治架構一部分。」他稱，若政府諮詢醫管局意見時，他會在獲大會授權後，將個人意見交給政府考慮。

另外，醫管局今天通過2021/22年度的工作計劃，包括會在不同聯網增設300張病床，天水圍醫院及香港兒童醫院亦會分階段擴展服務。近日有病人在急症室求醫「等到死」，高拔陞承認「有啲地方可以做得好啲」，已請急症科中央統籌委員會重新檢視工作安排，或可以在病人上病房前，為他們多做檢查及觀察。