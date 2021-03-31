泛民47人初選案｜林卓廷吳政亨撤保釋申請　林放棄每8日上庭

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-31 11:13

47名民主派人士因組織和參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中吳政亨和林卓廷的保釋覆核申請今（31日）在西九龍裁判法院處理，案件由國安法指定法官蘇惠德審理。吳政亨和林卓廷均於庭上表示不申請保釋，須繼續還柙。吳政亨保留申請保釋覆核的權利，案件押後4月7日再訊，林卓廷則放棄有關權利。換言之，現只餘下吳一個仍保持每8日上庭。

吳政亨和林卓廷沒有律師代表，二人於庭上親自表示今天沒有保釋申請。林卓廷放棄每8天申請保釋覆核的權利，蘇官提醒他有權向高等法院申請到擔保。蘇官重申，即使他放棄8天上庭權利，若他準備好，可寫信予法庭申請保釋覆核。而吳政亨保留覆核保釋的權利，案件押後4月7日下午再訊，兩人須繼續還柙。

林卓廷庭上不時望向公眾席點頭，返回囚室前揮手，吳政亨則表現平靜。

47名被告有11人獲准保釋，36人須還柙。梁國雄日前（29日）向高等法院申請保釋遭駁回，而岑子杰和毛孟靜的保釋申請則分別押後至4月12日和14日處理。

案中36名未獲保釋的被告。(詳看下圖)

+ 30 + 30 + 30

11名獲准保釋被告及其保釋條件。(詳看下圖)

+ 9 + 9 + 9

5被告先後到高院申請保釋。(詳看下圖)

案件編號：WKCC813/2021