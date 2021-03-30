選舉大改革│梁振英或任選委會總召集人？范太：別對香港指指點點

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-30 22:44

人大常委會今日（30日）通過決議案，修改《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法。選舉委員會由1,200人擴展至1,500人，並設立總召集人制度，遇到重大立法議題，或特殊政治事件，召集人可召集所有選委開會。 全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，總召集人一職會是由兩名前特首、全國政協副主席「二揀一」，不是董建華就是梁振英。 前全國人大常委范徐麗泰則寄語未來擔當總召集人之人士，別用這個特別的身份，對香港的事指指點點。

港人擔任國家領導 目前僅董建華、梁振英

劉兆佳指，要成為選委會的總召集人，必須是身兼國家領導的選舉委員會委員，以目前來看，擔任國家領導的港人，只有全國政協副主席董建華、梁振英符合資格，因此，以現階段來看是二人「二揀一」。

而梁振英今日下午被問到會否擔任總召集人時，就指現時未知詳情，但自己可以做的話「願意為國家為香港效力」。

董建華、梁振英均是卸任特區行政長官之後，再由中央委任擔當全國政協副主席，晉身國家領導人。被問到這會不會成為未來選委員召集人的途徑，劉兆佳指要視乎中央會否開放其他國家領導職位讓港人擔任。

賦權後選委員功能大增 成為「愛國者聯盟」

選委會設立總召集人之後，遇到重大立法議題，或特殊政治事件，召集人可召集所有選委開會。一旦出現極端情況，可由特首根據全國人大有關決定向中央政府報告，由中央通過選委會召集人制度，及時有效處理有關問題。

劉兆佳分析，今次改制賦權、壯大選委會，反映選委會不再只是進行選舉工作，而是變身成為愛國者主導的組織，有類似「愛國者聯盟」的作用。他表示，選委會未來會就個別議題開會，討論各方面的香港問題，除了傳達中央對港政策和訊息，討論「一國兩制」相關的事項，亦會提出有關香港發展的建議，也就是說某程度上參與公共政治及社會事務。

立法會議席增加至90席，當中40席為選委員界別議席。（資料圖片）

會否成為太上皇？ 劉指可提出建議但無實權

選委員擴充之後，能選出行政長官和立法會議員，會否成為香港政治架構的「太上皇」？劉兆佳指，中央亦會知道有這種觀感，相信會小心為選委員在香港政治中定位。

他說，在職能上選委員會就香港各方面的事務，例如政治、民生、經濟等各方面提出意見，但並沒有實權，權力仍在行政、立法機構手上。而在政治架構上，行政長官是向中央負責，而非向選委會負責，因此選委員亦不會凌駕於行政機關之上，不會成為「太上皇」。

劉兆佳相信，由於特首及立法會均由選委員提名，相信過往一直出現問題的行政、立法關係，將來亦可以變成良性互動。

范徐麗泰認為，選委會召集人制度最好是備而不用，因行政長官才是管理香港的人。（資料圖片）

范太：召集人身份最好備而不用 沒有必要出來

前全國人大常委范徐麗泰接受傳媒訪問表示，未來的選委會總召集人最好是備而不用，因為管理香港的人是行政長官，意指這個總召集人無必要越俎代庖。她說：「這個召集人要隱形，因為你沒有必要出來，不要用這個身份，對香港的事來指指點點。」