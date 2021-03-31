選舉大改革︱羅健熙能否入閘？范徐麗泰：無做不愛國的事應可參選

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-31 07:00

全國人大常委會昨（30日）敲定香港選舉改革細節，立法會採取「432」方案，選委會佔40席、功能界別佔30席、地區直選佔20席，參選人需在選委會五大界別各取得不少於2名、不多於4名委員提名，民主派能否取得足夠提名入閘成為關注。 前全國人大常委、前立法會主席范徐麗泰表示，只要沒有做不愛國的事、破壞香港繁榮穩定，理應可以參選。 港區人大代表吳亮星說，會首先提名愛國愛港人士，但現時看起來不符合參選資格的人，或隨形勢調整立場，最終也許能「入閘」。

范徐麗泰稱不要將民主派和攬炒派「炒埋一碟」

范徐麗泰指，千萬不要將民主派與攬炒派「炒埋一碟」，攬炒派破壞香港繁榮穩定，與民主派本質上有分別。被問到如果民主黨主席羅健熙參選，能否獲5大界別提名，范徐麗泰稱不應問她，應問羅健熙本人，又說如果沒有不愛國的行為，包括破壞香港繁榮穩定、請求外國制裁香港、危害「一國兩制」等，「諗唔到點解唔可以參選」。

范太又提到，民主黨日前在記者會上表明愛國，但現時沒有辦法得到資訊判斷真確性，須由有關當局找尋證據。

吳亮星：如證明立場改變 或可「入閘」

吳亮星表示，他會優先提名給愛國愛港人士，亦不揣測有哪些民主派符合參選資格，因目前沒有民主派向他取提名。他說，有些民主派現時看起來並不符合參選資格，但或會隨社會情況調整立場，如能證明立場轉變，相信也可「入閘」。

至於何為符合「愛國者」標準，吳亮星引述已故國家領導人鄧小平所指，愛國者的標準是：尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。

陳勇指民主黨與民建聯在民生上相似

港區人大代表陳勇指，決定提名時會考慮有關人士一路以來，以及最新的言行舉止、人品、立場和能力等，最大準則是必須愛國，絕對不可以違反國安法及勾結外國勢力。

他續指，如果經過審查委員會評估，等於登機前經過安檢和核酸檢測，屬於愛國者，「沒有帶有政治病毒的話，還是可以登機的。」

他相信各組別的選委也會考慮各種因素，正如在民生議題上，民主黨和民建聯也有很多相似之處。他又指，有人評論隨着公民黨的沒落，民主黨中傳統基因比較強、對中華民族較有感情的成員，可能會迎來更大的發展機會，類似前立法會議員張文光及李華明這類風格的人士，應該較容易被接受。