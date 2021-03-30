科興疫苗｜3.4萬人已打第二劑　53歲男周一接種後左臉及身體麻痺

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-31 00:01

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展得如火如荼，計劃自2月以來至今，已踏入第33天。政府今晚（30日）公布，已為約45.6萬名市民接種第一劑疫苗，包括約30萬人接種科興疫苗，約15萬人接種復必泰疫苗（BioNTech/復星醫藥）。另外，約34,300名市民已接種第二劑科興疫苗。 當局公布，周一（29日）共有4宗接種科興疫苗後的送院個案，其中3人已經出院，1人仍要留院觀察，目前情況穩定。但出院的個案中，其中53歲男子在接種第二劑科興疫苗後出現面癱及身體麻痺。

第一劑及第二劑疫苗合計已接種約49萬劑

政府公布，至今為市民接種共約490,200劑新冠疫苗，當中約455,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約299,200名接種第一劑科興疫苗，而約34,300名市民已接種第二劑科興疫苗。至於復必泰疫苗，則自上週三（24日）起暫停接種至今。

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8間社區接種中心科興疫苗接種率約94%

當局公布截至今晚8時的過去24小時，約有5,400名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,500人在8間社區疫苗接種中心接種，約1,900人在參與計劃的私家醫生和診所接種。另約有9,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約5,300人在社區疫苗接種中心接種，約4,400人在私家醫生和診所接種。

而8間社區疫苗接種中心的科興疫苗整體接種率約為94%；同期約3,500名市民在網上預約接種第一劑或第二劑的科興疫苗，相比昨日減少300人。

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4人接種科興疫苗後不適 3人經治療後出院

昨日共有4宗送院個案，其中3人已經出院；一名63歲婦人在仁愛普通科門診診所接種第二劑科興疫苗後，出現敏感及高血壓，被送往屯門醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察一人留院觀察。

一名53歲男子於源禾路體育館社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗後，左臉及身體出現麻痺。他於下午5時01分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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青年打疫苗後出現血管迷走神經性昏厥

一名25歲男子昨日於九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩、出現血管迷走神經性昏厥及嘔吐情況，被送往基督教聯合醫院，情況穩定，經治療後已經出院。一名23歲男子於伍若瑜夫人普通科門診診所接種第一劑科興疫苗後，出現胸口痛，被送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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63歲女子出現敏感及高血壓須留院觀察

此外，亦有1宗送院個案需留院觀察，發生於仁愛普通科門診診所，一名63歲女子於昨日接種第二劑科興疫苗後，出現敏感及高血壓。她於上午11時30分被送往屯門醫院，情況穩定。經治療後，須留院觀察。