旅遊氣泡│今秋有望到日本看紅葉？　禤國全：九州最有可能先開通

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-31 12:26

新冠肺炎疫情持續超過一年，長達四個月的第四波疫情終於受控，疫苗接種也持續進行。旅遊業界對重啟外遊抱樂觀看法，預計除了與新加坡合辦旅遊氣泡外，有望暑假可到內地及澳門旅行。

縱橫遊常務董事袁振寧透露，近月日本地接公司積極跟本港旅行社聯絡，若疫情持續穩定，市民今年秋季有望到日本，「返鄉下」觀賞紅葉美景。東瀛遊執行董事禤國全指日本除了東京及大阪疫情較差外，其他縣市頗理想，最有可能先開通南面的九州地區。

旅遊業議會主席黃進達認為，本港要有一半市民接種疫苗，才最有條件跟其他地方洽談旅遊氣泡。「我自己理想諗法，有50%人已打疫苗作保護，係一個好好條件。」但明白到不少市民擔心疫苗帶來的副作用，只能期望往後有更多數據，令市民接受。

旅遊業議會主席黃進達認為要有一半市民接種疫苗，香港才最有條件跟其他地方洽談旅遊氣泡。（歐嘉樂攝）

作為業界代表，黃進達於上周接種科興疫苗，而父親，即康泰旅行社前董事長黃士心，聽從醫生建議接種復必泰疫苗，現時等待接種第二劑，「我打科興只為個人意願，見副作用比較少。」他相信疫苗會獲多地認可，不妨礙出行，「咁多人、咁多地方打咗，應該無問題，短期內唔得就叫同事幫手啦！」

他相信市民仍有一段時間未能外出旅遊，本地遊仍為維持業界生計的可行方法之一。他表示，業界未能趕及準備復活節檔期行程，只能寄望五一勞動節短假期開展本地遊。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

早前商經局向業界提出重開本地遊條例，就旅行社員工方面，完成注射兩劑新冠疫苗外，也可選擇每14日進行病毒檢測，業界普遍認同做法；但當局也提出團友參加條件方案，即接種疫苗、上車前進行快速測試或持有72小時內有效的病毒陰性報告。消息指業界隨即反對，認為做法不可行。

東瀛遊執行董事禤國全預計日本會一步一步重開各縣市旅遊，最有可能先開通南面的九州地區。（張浩維攝）

東瀛遊澳門分部已辦內地團

東瀛遊執行董事禤國全預計，國內遊、澳門遊可望盡快推出，現時只欠時機，「我哋澳門到內地各省遊都復辦啦，我諗香港好大機會都會重推，之後就會東南亞日韓等地。」

他表示，日本當地疫情反覆，但較嚴峻的地區主要為東京、大阪等地區，預計當局會一步一步重開各縣市，最有可能先開通南面的九州地區，「佢哋唔單單數字，同時要睇縣市醫療設施可唔可以負荷到。」

盼先重推Flycation及遊輪公海遊

禤國全認為，本港若有七成人接種疫苗，最「有力」跟其他地區洽談互通。一年來以來，旅遊業重挫，談到其感受時，他說：「兩年真係好難捱？我哋點都要對面，同時仲要有好多同事一齊要過難關。」現時只好作準備，望跟當局洽談Flycation、遊輪公海遊等，望保持業界曝光。

▼2020.10.15 香港快運（HK Express）Flycation首航▼

+ 30 + 30 + 30

+ 3 + 3 + 3

縱橫遊常務董事袁振寧同樣預計，日本將重啟旅遊業，近月當地地接公司較其他國家、地區積極跟本港旅行社聯絡，相信重開之日可待，「而家同佢哋傾秋季預約，已積極洽談。」

他表示，公司一向較少推出內地短線團，惟相信內地、澳門將於短時間跟本港取消出入境限制，暑假前重開有期。袁表示，經濟艙機位價錢取決於到時港府予航空公司的限制，期望控制機位之餘控制價錢上限，「上次提出新加坡旅遊氣泡，機位秒秒價錢不同，對我哋、乘客都唔公平。」他指廉航機位價格未有太大分別，相信外遊初期價格仍非常吸引。