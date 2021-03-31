男生參與荃灣深水埗等跨區暴動　官指監禁是唯一合適刑罰　囚4年

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-31 14:05

前年8月25日荃葵青遊行後，示威者晚上轉往深水埗一帶集結，其中一名20歲學生被控暴動和非法集結等罪。被告早前承認暴動罪，其餘控罪則獲律政司同意不再起訴，並押後至今（31日）判刑。法庭於判刑時指，雖然被告年輕，但考慮到公眾安全和案件的嚴重性，監禁是唯一合適的刑罰，又指案發於2019年香港受暴力示威衝擊之時，加上案發現場有人投擲汽油彈，危及現場人士安全，而被告戴齊頭盔、面罩等裝備參與示威，明顯不是一時衝動而犯案，故最終判處被告入獄四年。

認暴動另兩罪不予起訴

被告蔡子聰（20歲，學生）原被控三罪，分別為暴動罪、非法集結罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他2019年8月25日在九龍欽州街至長沙灣道交界管有2支雷射筆、在荃灣楊屋道參與暴動、並在欽州街非法集結。被告早前承認一項暴動罪，其餘控罪則獲律政司不予起訴。

辯方求情時指，被告受此案影響無法再追尋自己成為救護員的夢想，又引述多封求情信指，被告求學時是領袖和有紀律的學生，求法庭考慮到被告第一時間認罪而輕判。

勞教所不能反映罪責

杜大偉法官判刑時指，事件發生於2019年6至8月間，其時發生了大量示威活動，其暴力不斷升級，令香港社會動蕩不安，雖然被告犯案時年僅19至20歲，但考慮到公眾安全和案件的嚴重性，勞教所明顯不能反映被告的罪責，故拒絕辯方今日臨時提出，希望以被告索取勞教所等報告的要求，並指在此案中判刑的懲罰和阻嚇性遠比更生重要，監禁是唯一的合適選擇。

荃灣參與暴動後再到深水埗

杜官又指，雖然辯方力陳指被告不是暴動的發起人，只是因人群效應，加上一時衝動而跟隨其他人犯案，過程中除了用雷射筆內沒有參與任何暴力行為。但杜官指，從現場片段可見，當時情況混亂，有人扔磚頭，也有汽油彈落在記者的身旁，令在場人士受到危險，強調法庭在判刑時也需要考慮暴動所發生的其他行為。被告當天離家時帶備護甲、頭盔、面罩、手套和雷射筆等物資，參與荃灣的暴動後亦沒有立即回家，反而乘地鐵到深水埗參與另一場非法集結，由此可見被告絕對不是一時衝動或因無法離開示威現場而犯案。最終，杜官以監禁六年為量刑起點，考慮到被告主動認罪，將刑期扣減三分一，最終判處被告入獄四年。

案件編號：DCCC 285/2020