女咖啡師旺角警署附近放紙入火堆　裁定暴動及縱火罪成　下月判刑

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-25 15:26

女咖啡師涉前年9月22日在旺角警署附近，將植物及紙皮放進火堆，被控暴動、縱火等罪。法官今日（25日）裁決指，比對當晚涉縱火的女子及本案被告特徵，包括金黃馬尾、頸後紋身、波鞋等，認為被告便是縱火的女子，並指被告致使現場火光熊熊，對在場人士隨時可造成非常嚴重的傷害，裁定她暴動及縱火等3罪罪成，但因控方未能證明她管有鐳射筆意圖用作傷人，裁定她管有攻擊性武器罪不成立。案件押後至下月14日，以索取被告的背景報告。

被告蕭樂婷（27歲，咖啡師）被控於前年9月22日，兩度在旺角太子道西與彌敦道交界用火損壞財物及參與暴動；她另被控在荔枝角道管有雷射筆。

法官姚勳智裁決指，事發時在旺角警署一帶出現集結人士，有人向警署照射鐳射光束，也有人在大聲叫囂及手持長遮、石頭及磚頭，且投擲硬物及破壞警署，部份人士更在太子道西用垃圾桶、垃圾、紙皮等雜物堵路及縱火，情況構成暴動。

看片段相信女被告曾參與縱火

姚官透過觀看涉案片段、被告被捕後所拍的照片、在庭上觀察被告，比對將植物及紙皮放入火堆的女子與被告的特徵，認為涉縱火女子的金黃馬尾、眼鏡款式、衣著裝束、白色波鞋、背包款式及頸後紋身，與被告在當晚被捕後被拍攝到的完全相符，裁定被告在場出現並參與縱火，毫無疑問亦是參與暴動者。

未證使用鐳射筆脫一罪

至於管有攻擊性武器罪，姚官認為其鐳射筆似乎一直只在背包內，亦並無其他直接證供被告曾作任何使用，環境證供未能致使被告管有這鐳射筆必然是意圖用作傷人，於是判她罪脫。

案件編號：DCCC334/2020