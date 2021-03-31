通識科新名敲定為「公民與社會發展科」　建議今年九月中四級推行

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-31 18:33

教育局將高中通識科改頭換面，新課程於新學年推行。課程發展議會今日（31日）下午開會，討論新科目名稱，並通過改名為「公民與社會發展科」，課程以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容，維持必修必考，但不設校本評核（即獨立專題探究），並會為學生提供前往內地學習機會。 另外，課程發展議會亦通過高中中國語文、英國語文及數學科的課程「優化方案」，建議教育局盡快接納，並於2021/22學年在中四級開始推行，正修讀高中課程的學生會沿用現有課程。

教育局將高中通識科改頭換面，新課程於新學年推行。（資料圖片）

新通識科將安排學生前往內地學習

重新「改革」的通識科，新學年將刪減一半教學內容，考評簡化為「達標」與不達標，又更改科目名稱。課程發展議會年初成立「香港考試及評核局重新冠名科目委員會」，跟進落實科目修訂及制定考評式。

教育局2月初就「優化高中4個核心科目」展開為期一個月的學校諮詢，包括通識改革後的新課程、名稱、考評模式，諮詢期於本月2日結束。當局早前指，將問卷數據及意見整理後，交予課程發發展議會、考評局和轄下的委員會參考，以盡快敲定方案。

課程發展議會下午開會，討論高中四核心科目修訂，並通過相關委員會提出的方案，包括通識科改名為「公民與社會發展科」，課程以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容；仍屬必修必考，但不設校本評核（即獨立專題探究），並會為學生提供前往內地學習機會。

根據諮詢文件，當局曾就重新冠名科目名稱提出六項選擇，包括「公民與國家科」、「國民與社會科」、「公民與社會發展科」、「公民與文化科」、「社會教育科」及「通識教育科以外的其他建議」。

最快今年九月推行新修訂課程

至於中國語文科和英國語文科主要是精簡或整合必修和選修部分，以及減少公開評核試卷數目或改善試卷設計。數學科則不涉及課程和考評的改動，但會向教師和學生清楚說明，為照顧學生多樣性，學校可讓部分學生只修讀數學科必修部分的「基礎課題」及部分「非基礎課題」，並把延伸部分的課堂納入於常規時間表內。課程發展議會指，預計修訂四科課程後，可釋放約100至250小時課時。



課程發展議會表示，期望教育局盡快接納建議，讓修訂方案於2021／22學年在中四級開始推行，現時正修讀高中課程的學生會沿用現有課程。