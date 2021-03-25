DSE｜楊潤雄：研究以「332」及通識合格　取大學聯招入場券

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-25 23:29

教育局早前公布會改革高中四個核心科目，正整理學界對方案的意見。最快下學年起，通識科會改名、刪課時及內容，將來通識文憑試考核評分只保留「達標」與否。 教育局局長楊潤雄今日（25日）表示，教育局會與大學及專上院校深入溝通，探討及決定改革後銜接大學聯招計劃及專上院校的方案，研究以4個核心科達「332」及「達標」的成績，作為大學聯招本地學士學位課程基本入學要求的可行性。 中學生組織「香港思流」重申，中學校長會、教師組織及學生代表均要求政府煞停有關改革，促教育局考慮各持份者聲音。

教育局正與大學、專上院校商討，研究以四個核心科目達「332」及「達標」成績作為大學聯招本地學士學位課程基本入學要求的可行性。（資料圖片）

楊潤雄今日出席立法會會議，就「徹底改革通識教育科」議員議案發言時表示，課程發展議會和考評局已成立「重新冠名科目委員會」跟進課程改動事宜，包括課程內容及公開試詳細安排，教育局正跟進學界就課程框架初稿的意見，涉及教科書、教師培訓、學校人手調配等。

楊潤雄稱，教育局會與大學及專上院校深入溝通，探討及落實改革後的科目銜接大學聯招計劃及專上院校的方案，研究以四個核心科目達「332」及「達標」成績作為大學聯招本地學士學位課程基本入學要求的可行性。

通識科方面，楊潤雄解釋，當初政府為通識下改革決定的原因。他稱，專責小組發表檢討中小學課程報告後，社會討論焦點仍集中在高中通識科，包括應否保留作必修必考核心科，他形容「不少人士依然各執一詞，爭議並未止息」，對課程發展和學生學習絕非好事，「因此政府必須作出果斷決定，以免通識科的改革曠日持久」。

改革後的通識課程設「適用書目表」，楊潤雄稱，想為教科書質素把關，減少學習材料只圍繞報刊和網上資訊的情況，以免教師或選取內容偏頗、不合學生心智發展的新聞材料。(資料圖片)

改革後的通識課程設「適用書目表」，楊潤雄稱，想為教科書質素把關，減少學習材料只圍繞報刊和網上資訊的情況，以免教師或選取內容偏頗、不合學生心智發展的新聞材料。

他相信，現職通識教師及正接受師訓的準教師，可勝任新課程，並舉例指，通識教師可任教初中或高中其他科目、分擔非教學工作等。而課程發展議會正訂立詳細內容，教育局會配合改革後的課程，安排課程詮釋和教學策略等教師培訓，並提供教學資源，支援教師教學。

楊潤雄呼籲各界理解和支持教育局就改革通識科所作出的決定，為課程發展議會和考評局留有空間，以在「專業領航」原則下商議各項細節。

香港思流促教育局煞停改革

中學生組織「香港思流」表示，教育局聲稱曾就優化高中四個核心科目一事與港島、九龍及新界區中學生代表會面一辭是「無稽之談」，促教育局公開選擇會面代表的標準，以及會面紀錄。「香港思流」形容，中學校長會、教師組織及學生均有要求政府煞停有關改革，促教育局考慮各持份者聲音，煞停改革。