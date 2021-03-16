教育局指責通識科異化　中學校長會：無根據、對教師欠公道

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-16 18:08

高中通識科於新一個學年將「改頭換面」，中學校長會今日發文，批評經改動後的「通識」，從課程內容、學與教方式和評核方法而言，與設立一個新科目無異，又指教育局在未有嚴謹的學術研究支持下，批評通識科有問題，對全港通識教師有欠公道，質疑能否體現「專業領航」，並指責局方有卸責之嫌。

港中學校長會榮譽總幹事黃謂儒在網頁撰文，批運高中通識科課程改動重大且倉卒。（資料圖片）

通識科改動重大且倉卒 憂教學難適應

「改革」後的高中通識科將於今年9月推出，香港中學校長會榮譽總幹事黃謂儒在網頁撰文，指出「重新冠名科目」課程內容大量調整，教學時數大幅刪減，考評加設30%選擇題及短答題，且教學並不著重探究討論；課程改動重大但又倉卒，擔心會讓學與教範式改變難以適應、教學資源配套未能到位、科目學術水平難與海外中學教育的同等課程掛鈎，質疑新科能否實現有關的課程理念。



新科將會取消佔三分一課時的獨立專題探究(IES)，黃謂儒指，IES是當日通識設計的一大特色，望透過IES 「提供機會讓學生學習成為自主的學習者，並為自己的學習負責」等，若刪除IES，形容學習目標就此落空，又質疑新建議的「內地考察」，能否取替學習目標，亦質疑考察地點為何局限於內地，全港學校高中一併推行實際上如何操作。

教育局早前公開撰文，批評通識科出現異化，過多時事討論等，中學校長會批評，當局評論未有嚴謹的學術研究支持。（資料圖片）

教育局批通識科「異化」 中學校長會：有欠公道

教育局早前公開撰文，批評通識科出現異化，過多時事討論等，黃謂儒批評，當局評論未有嚴謹的學術研究支持。他指，指過往多年，局方一直透過「友善探訪」、「重點視學」、「校外評核」等監察通識科的發展。在過去的教育局文件中，亦從未有對通識科課程設計或學與教「作出強烈的非議」，相反卻不時推廣良好的教學示例，當局「突如其來而又沒有根據的指責，對全港通識教師有欠公道」，對此校長會感到不安。

黃謂儒表示，四科核心科目的改動，影響著課時的安排、選修科目的編排、學校老師的教學調配，以及初中課程規劃，更影響現時就讀中三的學生和家長的選擇，但現時學校連最終的修訂也未清楚、大學收生資料亦欠奉的情況下，質疑如何讓同學及早知悉、及時作出恰當的選擇。他指，如要通過高中課程修訂，為學生創造空間和照顧學生多樣性，必須有更完善的規劃，與各持分者溝通，才能獲得充分支持，課程改革步伐亦應要按部就班。