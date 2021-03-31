強制檢測大廈｜砵蘭街物管文員確診　5幢大廈、1工作場所須強檢

撰文： 袁澍 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-31 20:01

新冠肺炎疫情逐漸緩和，今日（31日）新增6宗個案，當中1宗屬本地無源頭感染個案，患者是在砵蘭街46至52號從事物業管理文職工作的25歲男士，工作時曾巡查的多幢大廈，加上其所住的均益大廈，合共6處都已被列入強制檢測名單。

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今日新增的本地無源頭個案，患者為一名25歲男士，他從事物業管理文職工作，在砵蘭街46至52號上班，亦曾巡視一些公司管理的樓宇，包括衙前衞道88號、衙前衞道96號、九龍城曲街33號及西貢街2L號，當中西貢街2L號，屬政府第一次封區檢測範圍。

另外，患者居住的西營盤均益大廈，在3月17日曾被封區檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，以上大廈及患者的工作地點，都會被列入強檢名單。

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衙前圍道大廈有泰式按摩及水療中心

記者到衙前圍道88號恩貴樓以及96號梁玲樓視察，兩幢大廈均已貼上強制檢測公告。現場所見，大廈大門及樓梯衞生情況良好，分別開設有泰式按摩及水療中心。

在梁玲樓大門旁邊開檔賣花的梁女士得知大廈住戶需強制檢測，即表示近期因前往醫院已接受檢測，拒絕再次檢測，斥安排十分麻煩。她表示，經常看到大廈物管人員前來巡視，每次是不同人，故不知是誰確診。她又指，大廈住客多為從內地來港進修的大學生。

理大宿生：為什麼紅磡一直有人確診？

而位於紅磡曲街33號門前亦已貼出強制檢測通告，大廈附近有多間長生店，鄰近早前封區檢測區域。附近士多店員指曲街33號大廈是經重新裝修後，專門租給學生的「宿舍」。兩名不願透露姓名、在理工大學就讀的學生回到大廈，看到公告才發現要強制檢測。她們對有確診人士到過大廈表示擔憂，又指自己過往因在學校、附近與確診人士到過同一地方而要檢測，笑問「為什麼紅磡一直有人確診？」

▼灣仔金御海鮮酒家初步確診 酒樓環境▼

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初確診裝修工曾去宏利金融中心、太古坊

另外，在初步確診個案中，有兩宗個案暫時源頭不明。一宗為居住在油塘道油麗邨智麗樓的23歲天花裝修工人，他在旺角廣東道1131至1133號工作，曾去宏利金融中心、新都城2期及太古坊。另一宗56歲住北角五洲大廈女子初步確診，她在灣仔捷利中心2樓金御海鮮酒家做樓面。

太古坊未斷尾，一名天花裝修工人初步確診。（歐陽德浩攝）

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼