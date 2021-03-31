新冠肺炎｜食肆換氣須達每小時6次 小組料逾1.4萬間要作改善工程

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-31 20:18

政府本月17日刊憲，要求餐飲處所4月30日前將食肆座位間鮮風輸送量，提升至達每小時換氣6次。負責向政府提出建議的工作小組主席源栢樑今日（31日）在會後表示，全港1.8萬間食肆中有一成多是打邊爐或燒烤場，換氣次數已達15次毋須改善，餘下約八成（1.4萬間）要進行改善工程。

惟承辦商業界代表承認，120名會員公司若要為上述食肆展開工程，單看數據計數已要30日。源栢樑不同意是強人所難，強調去年10月已有自願計劃，盼食肆可以再行前多步抗疫，又相信食肆如有困難可向政府申請延期。

最快今晚上載通風機組資料

源栢樑指，工作小組在10多日內已同食肆及換氣承辦商業界等持分者會面，整理了100多份通風機組、高效濾網、UVC紫外燈等的資料，並會列出型號、淨化能力，以及價錢範圍，設備價格介乎約2,500元至逾1萬元。列表最快今晚會上載網站供食肆參考。

期限時間只得約一個月，小組成員之一的香港註冊通風系統承辦商協會主席蕭一鳴直言，要120名會員落場視察逾萬間食肆有難度，故與署方協調下，會以食肆提交的數據作計算，「用面積、高度做計算有無6個air changes（換氣），30日都做得到。」

源柏樑（左二）否認是強食肆所難，認為疫情不等人，故有必要盡早完成改善換氣。（麥凱茵攝）

不過單計算已要30日，要求所有食肆在限期前完工是否強人所難？ 源栢樑不同意是強人所難，強調去年10月已有自願計劃，盼食肆可以再行前多步抗疫，認為現時是抗疫的關鍵時間，「疫情唔會等人」，又相信食肆如有困難可向政府申請延期。

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