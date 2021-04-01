清明節｜華永會引入電動車接載拜山市民　料5年內新增近9萬龕位

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-01 15:34

清明節將至，華人永遠墳場管理委員會將趁今年的「年度慈善捐款計劃」踏入30周年，在將軍澳及柴灣華人永遠墳場推出節日限定免費電動車服務，接載有需要人士掃墓。 另外，華永會今（1日）亦公布，在柴灣墳場增設逾8,000個骨灰龕位，將於4月12日接受認購申請，荃灣墳場預料下年中亦會推出逾8,000個骨灰龕位。

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華永會將於轄下的將軍澳華人永遠墳場將會安排3輛「永懷號」電動車免費投入服務，行駛墳場範圍內指定路線，協助長者、孕婦及行動不便掃墓，電動車服務日期為4月2至6日及10至11日，約每20分鐘一班，有需要人士可以預約或即場登記有關服務。

柴灣華人永遠墳場則會安排一輛電動車接載有需要人士，服務日期則是4月2至6日及11日，約40分鐘一班車。

華人永遠墳場管理委員會將趁今年的「年度慈善捐款計劃」踏入30周年，在將軍澳及柴灣華人永遠墳場推出節日限定免費電動車服務，接載有需要人士掃墓。(林穎嫺攝）

行政總監麥鉅然指，相關電動車服務去年已試行，直言一輛電動車價值約20萬，「唔平㗎」，但他形容公眾反應正面，雖然暫時只會在清明節推行，不排除會擴充。

將軍澳籌建新大樓 提供逾7.2萬個龕位

本港骨灰龕位供應緊張，華永會今日公布會分階段推出逾1.6萬個新骨灰龕位，其中一半龕位位於柴灣墳場，相關建設現已落成，將於4月12日至5月14日接受認購申請，餘下的一半龕位則位於荃灣墳場，預料明年中推出。

麥鉅然續指，華永會亦正籌備在將軍澳墳場建一座約6、7層樓高的大樓，預料能提供超過7.2萬個龕位，相關工程已完成設計並取得政府批文，估計會在2024至25年間分階段落成，麥形容這是近年最大規模的骨灰龕位工程。

另外，將軍澳墳場亦預料會在今年底，推出第二個全新撒灰紀念花園服務，在第16-17地段提供逾4,800個撒灰位，當中約600個是為未滿24周離世胎兒提供埋置或撒放骨灰服務的「寧馨園」而設，公眾人士則佔2,600個。

華永會更首次與醫管局眼庫合作，為捐贈眼部組織者提供撒放骨灰專區，頌揚他們的無私奉獻，並提高公眾對器官捐贈及綠色殯葬的知識和支持。「無言老師」、「大體老師」等的撒灰位則有1,500個。