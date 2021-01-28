逾170年歷史跑馬地墳場　料為港首個公眾墳場　學會倡審視評級

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-28 00:00

摩登都市的歷史建築，為每一代人訴說一個又一個城市故事。藏身地底逾百年的深水埗主教山蓄水池曝光，令社會再度正視被忽略的文物保育。 位處跑馬地的香港墳場，有176年歷史的教堂已被評為一級歷史建築，但同期落成的墳場卻未獲任何認可。古蹟辦於2013年亦就20條逾百年歷史的古道進行研究，提到應妥善保護，卻未見政府有跟進行動。 香港建築文物保護師學會指，墳場內存有具歷史價值的構建物，本身亦安葬不少名人，更推算墳場早於1841年落成，或為本港最早存在的公眾墳場。學會指，當局評級時亦考慮整個環境，不應將其「拆件」，只就部份建築物評級，「有評級機制本來係好，起碼有認受性，但依家做法變成無評級就係無歷史價值，可以拆。」

根據政府資料，於跑馬地的香港墳場建於1845年。（余俊亮攝）

談到主教山，當局聲稱被拆除的部分可復修，香港建築文物保護師學會副會長陳柏慧卻反駁說法：「有啲野係維修唔到，香港整呢種石嘅工藝都得返好少，就算整得返物料都唔同。」陳柏慧指，本港評級機制著眼於建築物，往往未有考慮整個環境、基建系統，令不少具價值的非建築物被忽略。正正因此漏洞，才出現主教山事件。於學會而言，現階段比起保育方案，更重要是完善評級機制，避免再有主教山蓄水池事件翻版。

噴水池、日晷至少111年歷史

於跑馬地的香港墳場，根據政府資料建於1845年，為當年灣仔星街首個公眾墳場後滿額後落成。不過，陳柏慧翻查紀錄，最早的安葬紀錄為1841年，推算該墳場為本港歷史最悠久的公眾墳場之一；而其中兩個噴水池及日晷亦早於1890-1910年興建。

她指，墳場的價值不單看其建築歷史，當中有不少名人長埋此地，包括何東，亦由於有安葬日本人，其拜祭儀式亦別具文化價值。不過，墳場內現時只得於同年落成的教堂被列為一級歷史建築，無論墳場本身或內在構建物亦不獲評級。

延伸閱讀：英國分類歷史建築 每類設獨立保育準則 街頭防撞柱亦可獲評級

香港建築文物保護師學會推算，墳場內的噴水池及日晷亦早於1890-1910年興建。（余俊亮攝）

古蹟辦發表報告 指20條古道應妥善保存

而古蹟辦曾於2013年發表一份有關香港古道的研究報告，當中提及全港有20條於英國殖民年代前已落成，即港島區早於1841年、九龍區早於1859年及新界區早於1898年，當中有6條更是新發現。報告中提到，古道印證古人傳統生活，亦有助認識香港的文化，建議應妥善保存（recommended that these footpaths should be well protected）。陳柏慧補充，根據學會發現，於大埔的鳳馬古道同樣有過百年歷史，而途經的張屋、李屋，兩條客家村落同樣已被評為二級歷史建築，惟當局卻未有給予古道任何認證。

日晷於1890-1910年興建，墳場本身亦有超過170年歷史，但未獲評級。（余俊亮攝）

英國分類歷史建築 每類設獨立保育準則 街頭防撞柱亦可獲評級

學會稱應整體審視建築物環境

陳柏慧認為，古蹟辦評級時應考慮整個環境、基建系統（infrastructure），若將整個系統的建築物拆件評級，除容易出現走漏情況，亦難以有完善的保育方案。他們又指出，如大潭水塘內有超過20個構築物獲評為法定古蹟，但整體水塘卻未被評級，學會認為應改善有關機制，「唔應該有野話唔評就唔理，就擺埋一邊...變成無評級就係無歷史價值，可以拆得。」

他們建議因應現有評估機制未能涵蓋的範疇，應制定清晰的工作指引，以便有系統地評估具有潛在保育價值的基建項目。至於主教山的保育方案，學會認為現階段應先研究整體的文化、歷史價值，不應過早決定應如何保育。

+ 8 + 8 + 8